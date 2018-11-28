24 канал присоединился к акции "Навстречу Мечте" в поддержку Даши Лысенко
Даша Лысенко – талантливая девочка, которая нуждается в сложной операции на позвоночнике. Лечение стоит немало, поэтому ВО "Vesta" решили устроить благотворительный аукцион "Навстречу мечте" и собрать необходимую сумму – сейчас уже есть половина.
Ведущая 24 канала Дарья Кудимова предложила благотворительный лот "экскурсия на 24 канал: знакомство с закулисной жизнью новостей, ведущих, операторов, возможность попробовать себя в роли ведущего".
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Стартовая цена – 400 гривен, а минимальный шаг – 100 гривен.
Ставки принимаются до 18:00 1 декабря.
Как отметила Дарья Кудимова в комментарии активистам, людям нужно говорить, что не все потеряно и надо жить.
Хорошие новости – это важно, на самом деле. Нужно поддерживать в людях ощущение того, что не все потеряно. Что надо жить, потому что вокруг есть столько классных вещей, просто их нужно уметь замечать,
– делится своими мыслями Дарья.