24 пойманные на допинге российские спортсмены не вернули свои олимпийские медали

Международный олимпийский комитет (МОК) требует от Олимпийского комитета России (ОКР), чтобы российские спортсмены, которых поймали на использовании допинга, вернули олимпийские награды.

По сообщению ТАСС, в общем речь идет о 24 спортсменах, которые должны вернуть награды. Это медали за Олимпийские игры 2008 и 2012 годах.

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Масштабные проверки допинг-проб участников летних Олимпиад 2008 и 2012 годов, организованные МОК накануне Игр 2016, обнаружили нарушения антидопинговых правил несколькими российскими спортсменами, олимпийские результаты которых после длительных разбирательств, в том числе и в Спортивном арбитражном суде, были аннулированы. Все награды российские спортсмены-допингисты должны были вернуть в ОКР до 24 декабря, что те передали их в МОК.

Также должны біли вернуть награды и те спортсмены, которые не были уличены в нарушении антидопинговых правил на Олимпийских играх, но выступали в одной команде или экипажи с наказанными за допинг атлетами (легкоатлетическая эстафета, бобслей-четверка).

Стоит отметить, что за прошедшие 2,5 года вернули награды пять российских легкоатлетов, результаты которых на Олимпиадах были аннулированы.