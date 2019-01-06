25-летний фанат команды стал владельцем футбольного клуба в Украине

У винницкой "Нивы" сменился президент и владелец. Им стал болельщик команды Дмитрий Рогозюк.

До этого президентом клуба был Василий Вовк, однако он передал все права на "Ниву" 25-летнему Дмитрию Рогозюку.

"Сегодня у меня 100% корпоративных прав на клуб. То есть я фактически являюсь его учредителем, собственником. А вот директора у нас пока нет. Потому что идет процесс юридического переоформления клуба", – рассказал Рогозюк в комментарии официальному сайту клуба.

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Стоит отметить, что Дмитрий имеет 10-летний опыт фанатской поддержки "Нивы".

Впервые я пришел на фанатский сектор в 15 лет. То есть это было почти десять лет назад. С тех пор всегда болею за нашу команду на трибунах. У ультрас есть такое понятие, как заряжающий. Впервые меня поставили выполнять эту функцию в 18 лет. После того я начал занимать ключевые позиции в нивовской фанатской среде,

– рассказал новый президент винницкого клуба.

При этом Рогозюк заявил, что и в дальнейшем планирует поддерживать команду именно из фанатского сектора.

"Я и дальше не буду стоять в стороне от фанатской жизни, никуда от нее не отхожу. И, думаю, и дальше буду наблюдать за матчами на трибуне вместе с ультрас "Нивы", – подтвердил Рогозюк.

Сейчас новый президент клуба занимается решением дел. Среди них и поиск инвесторов и усиление команды.

"Пока мы не сформируем бюджет клуба до конца сезона, мы не можем детально общаться с любым игроком или представителем тренерского штаба. Разумеется, сейчас ведутся переговоры с претендентами на пост главного тренера "Нивы", с футболистами. Изучаем трансферный рынок нашей второй лиги. Но пока самая болезненная тема в клубе – это финансы. Учитывая итоги нашего диалога с представителями местного бизнеса и власти, будем понимать, на что мы можем рассчитывать. В любом случае уверены, что клуб удастся сохранить", – подытожил Рогозюк.

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Стоит отметить, что Дмитрий Рогозюк имеет высшее образование. Окончил Львовский государственный университет безопасности жизнедеятельности. Учится в магистратуре Киевского национального строительного университета. Призер чемпионата страны по фри-файту (украинскому национальному виду смешанных единоборств). Женат, имеет годовалую дочь.