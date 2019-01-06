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      25-летний фанат команды стал владельцем футбольного клуба в Украине

      169 Читати новину українською
      Дмитрий Рогозюк
      Дмитрий Рогозюк

      У винницкой "Нивы" сменился президент и владелец. Им стал болельщик команды Дмитрий Рогозюк.

      До этого президентом клуба был Василий Вовк, однако он передал все права на "Ниву" 25-летнему Дмитрию Рогозюку.

      "Сегодня у меня 100% корпоративных прав на клуб. То есть я фактически являюсь его учредителем, собственником. А вот директора у нас пока нет. Потому что идет процесс юридического переоформления клуба", – рассказал Рогозюк в комментарии официальному сайту клуба.

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      Стоит отметить, что Дмитрий имеет 10-летний опыт фанатской поддержки "Нивы".

      Впервые я пришел на фанатский сектор в 15 лет. То есть это было почти десять лет назад. С тех пор всегда болею за нашу команду на трибунах. У ультрас есть такое понятие, как заряжающий. Впервые меня поставили выполнять эту функцию в 18 лет. После того я начал занимать ключевые позиции в нивовской фанатской среде,
      – рассказал новый президент винницкого клуба.

      При этом Рогозюк заявил, что и в дальнейшем планирует поддерживать команду именно из фанатского сектора.

      "Я и дальше не буду стоять в стороне от фанатской жизни, никуда от нее не отхожу. И, думаю, и дальше буду наблюдать за матчами на трибуне вместе с ультрас "Нивы", – подтвердил Рогозюк.

      Сейчас новый президент клуба занимается решением дел. Среди них и поиск инвесторов и усиление команды.

      "Пока мы не сформируем бюджет клуба до конца сезона, мы не можем детально общаться с любым игроком или представителем тренерского штаба. Разумеется, сейчас ведутся переговоры с претендентами на пост главного тренера "Нивы", с футболистами. Изучаем трансферный рынок нашей второй лиги. Но пока самая болезненная тема в клубе – это финансы. Учитывая итоги нашего диалога с представителями местного бизнеса и власти, будем понимать, на что мы можем рассчитывать. В любом случае уверены, что клуб удастся сохранить", – подытожил Рогозюк.

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      Стоит отметить, что Дмитрий Рогозюк имеет высшее образование. Окончил Львовский государственный университет безопасности жизнедеятельности. Учится в магистратуре Киевского национального строительного университета. Призер чемпионата страны по фри-файту (украинскому национальному виду смешанных единоборств). Женат, имеет годовалую дочь.

      Теги: Футбол Спорт Винница
      Источник: 24 Канал
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