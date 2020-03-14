2,5 тонны масок нашли в Борисполе: их хотели контрабандой вывезти в Китай, Италию и Францию

В аэропорту Борисполя пограничники нашли 2,5 тонны масок и других товаров противоэпидемического назначения, которые планировали тайно отправить в Китай, Италию и Францию.

Об этом рассказали на официальном сайте Госпогранслужбы 13 марта.

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На фоне провозглашения ВООЗ пандемии коронавируса правительство Украины приняло решение об ограничении экспорта товаров противоэпидемического назначения. Это означает, что вывозить из страны, например, медицинские маски – нельзя , ведь они нужны и украинцам.

Несмотря на это, как пограничники обнаружили, через аэропорт "Борисполь" пытались вывезти 1,5 тонны медицинских масок и респираторов. Загрузить их планировали на самолеты, летевшие в Китай и Италию.

Пограничники вызвали полицию, чтобы та дальше занялась расследованием. А вскоре обнаружили еще 2 партии медицинских масок весом около тонны. Эти маски уже планировали отправить во Францию.



Пограничники пресекли попытку контрабанды масок / Фото ГПСУ



2,5 тонны масок и респираторов хотели вывезти из Украины / Фото ГПСУ

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