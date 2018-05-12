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26 гранат и 39 ножей, винтовки и автоматы: у жителя Ровно изъяли арсенал оружия

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Полиция изъяла у жителя Ровно арсенал оружия
Полиция изъяла у жителя Ровно арсенал оружия / Нацполиция

Полиция провела обыск 40-летнего жителя Ровно, в результате чего обнаружили у него большое количество оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.

Об этом сообщает пресс-центр Нацполиции.

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В квартире 40-летнего жителя Ровно обнаружили 223 патрона, 26 ножей, 21 артиллерийский снаряд, 18 гранат, автомат ППШ с двумя магазинами, две винтовки "Мосина", два затвора, свертки табанки с взрывчатыми веществами, похожими на порох и тротил, пистолет типа "наган", сигнальный патрон, четыре минометные мины и взрыватели,
– говорится в сообщении.

Также в гаражном помещении мужчины полицейские изъяли 8 гранат, предмет, автомат, два пистолета "Флобер", 88 патронов и 13 ножей.

У жителя Ровно изъяли арсенал оружия

Мужчине грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет.

"Все изъятое отправлено на экспертизу, которая определит, являются ли эти предметы холодным или огнестрельным оружием, взрывчатыми веществами и боеприпасами", – пишет пресс-служба Нацполиции.

Смотрите видео Нацполиции об изъятии оружия, которое хранил житель:

 

Теги: Полиция Новости Украины Ровно Оружие
Источник: 24 Канал
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