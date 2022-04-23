27 украинских детей вывезли в подмосковную Апреловку и отдали во "временные семьи"

Российские военные продолжают незаконно вывозить украинцев на территорию своего государства. Среди депортированных – дети.

Похищенных детей рашисты устраивают в свои местные семьи. Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

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27 детей вывезли в Апрелевку и отдали во "временные семьи"

Так, по словам Денисовой, 27 детей-сирот было незаконно вывезено в подмосковную Апрелевку. Их передали под временную опеку в десять местных семей. Об этом стало известно из российских СМИ.

Отсутствует информация о том, имеют ли эти дети статус сирот или лишенных родительской опеки, и имеют ли родственников, которые хотят их забрать.

Кроме того, неизвестно в каких условиях находятся дети и состояние их здоровья. Также нет сведений о том, учитывалось ли мнение детей при устройстве в такие семьи.

Обращаюсь к Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения России в Украину учесть эти факты преступлений и нарушений России прав ребенка в Украине,

– заявила Денисова.

Она добавила, что вывоз Россией украинских детей является преступлением, которое в соответствии с международным правом подпадает под определение торговли людьми.

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