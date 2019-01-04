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      27 лет отдал армии: история бойца, которого дома ждет двое детей

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      На Донбассе между атаками боевиков не забывают солдаты и о наградах и даже получении званий. Вручают их прямо в окопах.

      Украинский защитник Георгий отдал армии 27 лет.

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      Его побратим Александр рассказал об их первом бое. Тогда он только попал на войну, в Авдеевку, Георгий же воевал с начала конфликта. Вспоминает, что его поразило мастерство брата по оружию.

      війна на Донбасі Схід України

      Украинский защитник Георгий

      Жора 27 лет ходит в звании прапорщика, поэтому командование решило наконец повысить одного из своих полевых командиров.

      Он постоянно на передовой, постоянно находится в гуще событий, в штаб его выманить невозможно, даже воинское звание вручали ему на передовой,
      – отметил командир батальона ВСУ Виталий.

      Георгий был удивлен званию.

      У меня два взрослых сына. Один участник АТО из 53 бригады, другой – школьник, он знает ради чего я здесь. Мы с ними постоянно общаемся по телефону. Поговорим и на душе становится легче,
      – рассказал военнослужащий ВСУ Георгий.

      Собратья говорят, что опыт Георгия, который воевал чуть ли не по всей линии фронта, трудно переоценить.

      Он многих научил. Надежный товарищ, добрый друг и командир. Мы гордимся тем, что Жора у нас служит,
      – заявил военнослужащий ВСУ Владимир.

      Один из тех, кто попал в руки Георгия молодым и необстрелянным, – Влад. Сейчас парень уже и сам командир отделения. С Жорой общается как со старым другом. Однако, несколько лет назад в аду Авдеевки все было совсем иначе.

      війна на Донбасі Схід війна 

      Украинский защитник Влад

      Не все из побратимов теперь уже старшего прапорщика смогли дожить до этого дня. О них Георгий за время интервью несколько раз вспоминает с особым трепетом.

      Донбасс останется у нас в душе, трудно это вспоминать, о тех ребятах, но мы всегда будем их помнить,
      – подчеркнул военнослужащий.

      Воевать Георгий собирается до победы. Говорит, что здесь приносит государству максимальную пользу. Воюя за его будущее и обучая воевать молодых бойцов.

      Автор: Алексей Годзенко
      Теги: Новости Украины Операция Объединенных сил Война на Донбассе
      Источник: 24 канал
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