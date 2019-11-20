288 километров в час: в Киеве зафиксировали убийственное превышение скорости

В Киеве на Столичном шоссе зафиксировали новый антирекорд превышения скорости. Один из автомобилей разогнался до 288 километров в час. При этом, на улице был туман.

Центр организации дорожного движения сообщает, что очень большую скорость зафиксировала электронная система TruSign. Произошло это в 14:32, к тому же в туманную погоду.

Стоит знать: На дорогах Украины станет больше радаров TruCam

В Центре добавили, что нарушения правил дорожного движения, связанные с превышением скорости являются регулярными.

Кроме того, начальнику управления патрульной полиции Киева было направлено письмо, с указанной информацией о таких нарушениях скоростного режима и с просьбой принять безотлагательные меры по соблюдению правил дорожного движения.

Отметим, что украинская патрульная полиция вернулась к практике измерения скорости транспортных средств с помощью устройств TruCam.

Что такое TruCam?Это лазерное портативное устройство измерения скорости автомобилей, которое произведено в США. Прибор может измерять скорость на расстоянии до 1 200 метров. TruCam особенный тем, что он оборудован специальной системой шифрования данных. Это означает, что внешнее вмешательство в данные невозможно – инспектор не может самостоятельно изменить или удалить данные, записанные на устройство.



Кроме того, устройство содержит специальный счетчик зафиксированных правонарушений. Поэтому можно будет легко проверить, все ли правонарушители были привлечены к ответственности. Устройства TruCam появились на вооружении патрульной полиции несколько лет назад, однако тогда не имели должной сертификации.