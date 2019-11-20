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      288 километров в час: в Киеве зафиксировали убийственное превышение скорости

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      В Киеве побит рекорд превышения скорости автомобилем / uzr.com.ua

      В Киеве на Столичном шоссе зафиксировали новый антирекорд превышения скорости. Один из автомобилей разогнался до 288 километров в час. При этом, на улице был туман.

      Центр организации дорожного движения сообщает, что очень большую скорость зафиксировала электронная система TruSign. Произошло это в 14:32, к тому же в туманную погоду.

      Стоит знать: На дорогах Украины станет больше радаров TruCam

      В Центре добавили, что нарушения правил дорожного движения, связанные с превышением скорости являются регулярными.

      Кроме того, начальнику управления патрульной полиции Киева было направлено письмо, с указанной информацией о таких нарушениях скоростного режима и с просьбой принять безотлагательные меры по соблюдению правил дорожного движения.

      Отметим, что украинская патрульная полиция вернулась к практике измерения скорости транспортных средств с помощью устройств TruCam.

      Что такое TruCam?Это лазерное портативное устройство измерения скорости автомобилей, которое произведено в США. Прибор может измерять скорость на расстоянии до 1 200 метров. TruCam особенный тем, что он оборудован специальной системой шифрования данных. Это означает, что внешнее вмешательство в данные невозможно – инспектор не может самостоятельно изменить или удалить данные, записанные на устройство.

      Кроме того, устройство содержит специальный счетчик зафиксированных правонарушений. Поэтому можно будет легко проверить, все ли правонарушители были привлечены к ответственности. Устройства TruCam появились на вооружении патрульной полиции несколько лет назад, однако тогда не имели должной сертификации.

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      19953
      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Полиция Аварии и ДТП Новости Киева Новые правила дорожного движения
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