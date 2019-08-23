20:07
23 авг 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ ВЕРХОВНАЯ РАДА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Провальное изобретение РФ в космосе. Путин ищет снайперов
      Вєсті Кремля
      21:47, 22 августа
      Вести.UA: Портнов заставляет Порошенко заниматься спортом. Украинцы о независимости
      Вєсті.UA
      18:55, сегодня
      Кто и за сколько продает государственные корабли: резонансное расследование
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ ВЕРХОВНАЯ РАДА

      28-метровый флаг Украины с размахом развернули в Одессе: яркие фото

      65 Читати новину українською
      В Одессе развернули 28-метровый украинский флаг
      В Одессе развернули 28-метровый украинский флаг / Фото Екатерины Петренко

      На Потемкинской лестнице в Одессе около сотни людей торжественно развернули 28-метровый Государственный флаг Украины.

      Одесситы в очередной раз не изменили традициям. В честь государственного праздника уже 11 год подряд развернули огромный национальный флаг. Люди в вышитом наряде подняли символ страны под украинскую патриотическую музыку. Каждый год длина флага равна количеству лет, которые исполняются нашей стране.

      Читайте также: День флага: самые интересные факты об украинском флаге

      Организаторы уверяют: это символ уважения всем, кто приложил усилия в борьбе за свободу украинского народа. Цель акции – вместе поблагодарить защитников независимости Украины.

      Мы отдаем дань уважения людям, которые сейчас на Донбассе защищают нашу землю, а вместе с тем – украинские символы. Акцию организовываем, чтобы в людях поддерживать патриотический и боевой дух! Это событие демонстрирует: мы нация, мы едины, и должны праздновать праздники все вместе,
      – эмоционально высказалась волонтер Екатерина Каракатица.

      Одесситы устроили патриотическую акцию ко Дню флага

      В этом году в торжественном мероприятии приняли участие несколько десятков бойцов Военно-морских сил ВСУ. Они держали в руках сине-желтые кораблики.

      "При поднятии флага мы отметили, что 24 украинских военных моряка находятся в российской неволе. Сделали это для того, чтобы моряки знали, что мы их ждем на Родине", – сказал боец Александр.


      Одесситы с сине-желтыми корабликами вспомнили пленных моряков / фото Екатерины Петренко

      Также сегодня в Одессе начался ежегодный Вышиванковый фестиваль, который продлится четыре дня. А на центральной аллее, от памятника Дюка до памятника Пушкину, развернулась ярмарка. Там народные умельцы и производители со всей страны представили свои творения: вышиванки, предметы гончарства, украшения, художественные произведения и, конечно, украинские вкусности. Продлится фестиваль до 26 августа.

      Кроме того, в эти дни будет проводиться благотворительная акция "Вышиванка – оберег для ребенка", во время которой организаторы будут собирать вышитые рубашки для детей из приютов и интернатов Одесской области. Для одесситов приготовили ряд мероприятий: в течение всего фестиваля на Приморском бульваре и Потемкинской лестнице пройдет насыщенная развлекательно-просветительская программа. Гости праздника примут участие в традиционных забавах и конкурсах.


      Ярмарка в Одессе / фото Екатерины Петренко


      Празднование ко Дню флага и Дню Независимости в Одессе / фото Екатерины Петренко


      Одесская ярмарка / фото Екатерины Петренко

      blog_ava
      Танцы со звездами 2019: все участники третьего сезона популярного шоу
      сегодня
      6514
      Автор: Екатерина Петренко
      Теги: Новости политики Новости Украины День Независимости Новости Одессы Украинские моряки в плену
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Шествие достоинства вместо парада: в чем разница
      сегодня , 19:00 Шествие достоинства вместо парада: в чем разница
      Світлана Попова 2731
      Умер Дэвид Кох: биография, карьера и состояние миллиардера
      сегодня , 18:31 Умер Дэвид Кох: биография, карьера и состояние миллиардера
      Ірина Лаб'як 164
      ВНО для учителей: как будут проверять педагогов
      сегодня , 18:02 ВНО для учителей: как будут проверять педагогов
      Ірина Поліщук 95
      "Роттердам без плюса", или Команда Зеленского нанесет удар по монополии Ахметова
      сегодня , 17:01 "Роттердам без плюса", или Команда Зеленского нанесет удар по монополии Ахметова
      Юрій Бутусов
      Лилия Сопельник переехала мальчика с мамой: что известно про тещу Притулы и Хомутынника
      сегодня , 15:04 Лилия Сопельник переехала мальчика с мамой: что известно про тещу Притулы и Хомутынника
      1523
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук