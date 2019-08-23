28-метровый флаг Украины с размахом развернули в Одессе: яркие фото

На Потемкинской лестнице в Одессе около сотни людей торжественно развернули 28-метровый Государственный флаг Украины.

Одесситы в очередной раз не изменили традициям. В честь государственного праздника уже 11 год подряд развернули огромный национальный флаг. Люди в вышитом наряде подняли символ страны под украинскую патриотическую музыку. Каждый год длина флага равна количеству лет, которые исполняются нашей стране.

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Организаторы уверяют: это символ уважения всем, кто приложил усилия в борьбе за свободу украинского народа. Цель акции – вместе поблагодарить защитников независимости Украины.

Мы отдаем дань уважения людям, которые сейчас на Донбассе защищают нашу землю, а вместе с тем – украинские символы. Акцию организовываем, чтобы в людях поддерживать патриотический и боевой дух! Это событие демонстрирует: мы нация, мы едины, и должны праздновать праздники все вместе,

– эмоционально высказалась волонтер Екатерина Каракатица.

Одесситы устроили патриотическую акцию ко Дню флага

В этом году в торжественном мероприятии приняли участие несколько десятков бойцов Военно-морских сил ВСУ. Они держали в руках сине-желтые кораблики.

"При поднятии флага мы отметили, что 24 украинских военных моряка находятся в российской неволе. Сделали это для того, чтобы моряки знали, что мы их ждем на Родине", – сказал боец Александр.



Одесситы с сине-желтыми корабликами вспомнили пленных моряков / фото Екатерины Петренко

Также сегодня в Одессе начался ежегодный Вышиванковый фестиваль, который продлится четыре дня. А на центральной аллее, от памятника Дюка до памятника Пушкину, развернулась ярмарка. Там народные умельцы и производители со всей страны представили свои творения: вышиванки, предметы гончарства, украшения, художественные произведения и, конечно, украинские вкусности. Продлится фестиваль до 26 августа.

Кроме того, в эти дни будет проводиться благотворительная акция "Вышиванка – оберег для ребенка", во время которой организаторы будут собирать вышитые рубашки для детей из приютов и интернатов Одесской области. Для одесситов приготовили ряд мероприятий: в течение всего фестиваля на Приморском бульваре и Потемкинской лестнице пройдет насыщенная развлекательно-просветительская программа. Гости праздника примут участие в традиционных забавах и конкурсах.



Ярмарка в Одессе / фото Екатерины Петренко



Празднование ко Дню флага и Дню Независимости в Одессе / фото Екатерины Петренко



Одесская ярмарка / фото Екатерины Петренко