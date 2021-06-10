Во время этого инцидента, к сожалению, пострадали 5 человек. Среди них были подростки.
Внимание В Харькове мужчина разгуливал с гранатой и угрожал детям взорвать ее
Что случилось
Правоохранители установили, что между компанией и 29-летним мужчиной произошел конфликт. Во время этого он сорвал чеку и бросил в ноги молодым людям гранату РГД-5.
В результате взрыва гранаты пострадали 5 человек от 16 до 33 лет. Их с осколочными ранениями доставили в медицинские учреждения Харькова,
– говорится в сообщении.
Среди пострадавших было двое подростков – 16 и 17 лет.
Мужчине избрали меру пресечения
Постановлением судьи Червонозаводского районного суда Харькова злоумышленнику избрали меру пресечения в виде содержания под стражей на 2 месяца без права внесения залога. Его подозревают в покушении на убийство при отягчающих обстоятельствах.
К слову, санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.
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