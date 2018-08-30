294 пропавших без вести, 1000 неидентифицированных тел – "Красный Крест" о войне на Донбассе

Украина идентифицировала 294 человека, пропавших без вести на Донбассе – их будут разыскивать. Закон Украины "О правовом статусе лиц, пропавших без вести" обеспечивает поиски человека до тех пор, пока не установят его местонахождение или захоронения. До сих пор человек считался умершим, если его не нашли в течение трех лет.

Об этом сообщил HROMADSKE.

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Вице-спикер Ирина Геращенко на пресс-конференции сообщила, что на переговорах в Минске нет прогресса по поиску пропавших без вести из-за позиции России, поскольку вступление России в этот процесс означало бы ее признание в участии в войне на Донбассе. Поэтому Украина занимается этим вопросом самостоятельно, и для розыска пропавших без вести на войне планируют создать специальную комиссию.

Международный Комитет "Красного Креста" положительно оценил шаги Украины в направлении розыска пропавших без вести. А пресс-секретарь комитета Миладин Богетич заявил, что в моргах и захоронениях без установления личности погибшего содержится более 1000 тел.

Процесс идентификации и ДНК-анализов продолжается, но, к сожалению, до сих пор очень медленно. Тысяча неопознанных тел – это большое количество, и другие крупные страны мира, если бы попали в такую ​​ситуацию, тоже имели бы проблемы с идентификацией такого большого количества тел,

– сказал пресс-секретарь.

По данным "Красного Креста" с начала конфликта на Донбассе исчезло не менее полутора тысяч человек. В организацию обратились 700 семей, ищущих своих родных.

Напомним, 29 августа 2018 в Киеве установили электронный терминал с Книгой памяти, в которой записаны все военнослужащие и добровольцы, погибшие во время войны на Востоке Украины.