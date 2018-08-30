18:35
30 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
16°C
24°C 12°C
  • пятница
    26°C 13°C
  • суббота
    28°C 15°C
  • воскресенье
    31°C 16°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
УМЕР ИОСИФ КОБЗОН ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Политические игры Путина. Экстремистские заявления Соловьёва
Вєсті Кремля
21:05, 29 августа
Вести.UA. Азаров– эксперт по украинскому языку. Российский Львов во снах Царева
Вєсті.UA
19:49, 29 августа
Навария: как "заметают следы" земельных "дерибанов" чиновники и кто прикрывается ветеранами АТО
ЦРУ
09:00, 29 августа
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 августа
Вспомнить Всё. Украинский рок в стиле олд-скул
Згадати все
23:50, 28 августа
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
УМЕР ИОСИФ КОБЗОН ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

294 пропавших без вести, 1000 неидентифицированных тел – "Красный Крест" о войне на Донбассе

150 Читати новину українською
"Красный Крест" о войне на Донбассе
"Красный Крест" о войне на Донбассе / Фото из открытых источников

Украина идентифицировала 294 человека, пропавших без вести на Донбассе – их будут разыскивать. Закон Украины "О правовом статусе лиц, пропавших без вести" обеспечивает поиски человека до тех пор, пока не установят его местонахождение или захоронения. До сих пор человек считался умершим, если его не нашли в течение трех лет.

Об этом сообщил HROMADSKE.

Читайте также: "Петля затягивается": что останавливает Путина от масштабного наступления на Украину

Вице-спикер Ирина Геращенко на пресс-конференции сообщила, что на переговорах в Минске нет прогресса по поиску пропавших без вести из-за позиции России, поскольку вступление России в этот процесс означало бы ее признание в участии в войне на Донбассе. Поэтому Украина занимается этим вопросом самостоятельно, и для розыска пропавших без вести на войне планируют создать специальную комиссию.

Международный Комитет "Красного Креста" положительно оценил шаги Украины в направлении розыска пропавших без вести. А пресс-секретарь комитета Миладин Богетич заявил, что в моргах и захоронениях без установления личности погибшего содержится более 1000 тел.

Процесс идентификации и ДНК-анализов продолжается, но, к сожалению, до сих пор очень медленно. Тысяча неопознанных тел – это большое количество, и другие крупные страны мира, если бы попали в такую ​​ситуацию, тоже имели бы проблемы с идентификацией такого большого количества тел,
– сказал пресс-секретарь.

По данным "Красного Креста" с начала конфликта на Донбассе исчезло не менее полутора тысяч человек. В организацию обратились 700 семей, ищущих своих родных.

Напомним, 29 августа 2018 в Киеве установили электронный терминал с Книгой памяти, в которой записаны все военнослужащие и добровольцы, погибшие во время войны на Востоке Украины.

Теги: Новости Украины Жертвы Операция Объединенных сил Война на Донбассе Украина – Россия Новости Донецка Вооруженные Силы Украины Ирина Геращенко
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Бомба замедленного действия для Путина, – западные СМИ о ситуации с пенсионной реформой в России
сегодня, 18:01 Бомба замедленного действия для Путина, – западные СМИ о ситуации с пенсионной реформой в России
Олександра Кравчук
Как мигранты могут изменить ситуацию вокруг
сегодня, 17:01 Как мигранты могут изменить ситуацию вокруг
Блог Соцмережі
День знань чи День марнославства?
сегодня, 16:56 День знань чи День марнославства?
Сергій Гусовський
Почему украинская армия не стреляла по россиянам в Крыму
сегодня, 16:00 Почему украинская армия не стреляла по россиянам в Крыму
Павло Казарін
"Они сошли с ума": что говорил об Украине опальный Иосиф Кобзон
сегодня, 15:19 "Они сошли с ума": что говорил об Украине опальный Иосиф Кобзон
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 19 июля , 14:06
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
 4 июня , 14:02
"Произошел выброс неизвестного вещества": оккупанты о новом экологическом бедствии в Крыму
 27 августа , 22:49
Главные новости 3 августа: освобождение политзаключенного Костенко, убийство экс-депутата Жука
 4 августа , 09:05
Раньери продает дом в Лестере за 700 тысяч фунтов
 23 апреля 2017 , 15:30
Для сборной нет ничего невозможного, или красноречивое сравнение Шевченко и Фоменко: реакция соцсетей на матч Украина – Саудовская Аравия
 24 марта , 11:46
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук