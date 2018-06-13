298 причин не їхати в Росію на Чемпіонат світу з футболу
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Російська Федерація за 27 років свого існування починала або була стороною конфлікту у 9 війнах.
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Вона незаконно анексувала український Крим і прямо зараз її війська вбивають українців в конфлікті на Донбасі, який забрав на даний момент більше 10 тисяч життів. Факт російської агресії визнав Парламент асамблеї Ради Європи.
Міжнародна слідча комісія підтвердила, що 17 липня 2014-го російська ракета, випущена військовими з РФ, збила літак рейсу MH17 "Малазійських авіаліній", забравши життя 298 чоловік. Це були громадяни Нідерландів, Малайзії, Австралії, Індонезії, Великобританії, Бельгії, Німеччини, Філіппін, Канади та Нової Зеландії.
Росія утримує у своїх тюрьмах не менше 70 українських бранців, заарештованих по сфабрикованим звинуваченням. Один з них, режисер Олег Сенцов, голодує вже 30 днів і може померти ще до того, як буде забитий останній гол Чемпіонату світу з футболу.
Ми хочемо, щоб ви розуміли: якщо поїдете у Росію, то підтримаєте тоталітарний режим, війну, терор та порушення прав людини.
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