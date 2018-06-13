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298 причин не їхати в Росію на Чемпіонат світу з футболу

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Малюнок про Чемпіонат світу з футболу 2018
Малюнок про Чемпіонат світу з футболу 2018 / Фото: Andriy Yermolenko

Зробіть репост та розкажіть про це своїм друзям.

Російська Федерація за 27 років свого існування починала або була стороною конфлікту у 9 війнах.

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Вона незаконно анексувала український Крим і прямо зараз її війська вбивають українців в конфлікті на Донбасі, який забрав на даний момент більше 10 тисяч життів. Факт російської агресії визнав Парламент асамблеї Ради Європи.

Міжнародна слідча комісія підтвердила, що 17 липня 2014-го російська ракета, випущена військовими з РФ, збила літак рейсу MH17 "Малазійських авіаліній", забравши життя 298 чоловік. Це були громадяни Нідерландів, Малайзії, Австралії, Індонезії, Великобританії, Бельгії, Німеччини, Філіппін, Канади та Нової Зеландії.

Росія утримує у своїх тюрьмах не менше 70 українських бранців, заарештованих по сфабрикованим звинуваченням. Один з них, режисер Олег Сенцов, голодує вже 30 днів і може померти ще до того, як буде забитий останній гол Чемпіонату світу з футболу.

Ми хочемо, щоб ви розуміли: якщо поїдете у Росію, то підтримаєте тоталітарний режим, війну, терор та порушення прав людини.

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Автор: Повернись живим
Теги: Новости политики Чемпионат мира по футболу - 2018 Новости России Публикации Украина – Россия Олег Сенцов
Источник: Повернись живим
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