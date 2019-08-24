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      29 августа будет Днем памяти погибших защитников Украины, – Зеленский

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      Зеленский назначил 29 августа Днем памяти погибших защитников Украины
      Зеленский назначил 29 августа Днем памяти погибших защитников Украины / president.gov.ua

      Президент Владимир Зеленский подписал указ об установлении 29 августа Днем памяти защитников Украины, которые погибли в борьбе за независимость Украины.

      Об этом глава государства заявил во время Марша Достоинства на Майдане Независимости в Киеве.

      Важно: Зеленский обратился к украинцам во время Шествия Достоинства

      Он отметил, что на торжествах присутствовали семьи погибших военных и участников добровольческих формирований, которые защищали Украину в войне против России на Донбассе.

      С целью достойного почтения их памяти, мною подписан указ об установлении Дня памяти защитников Украины, которые погибли в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины. Празднование его – ежегодно 29 августа,
      – подчеркнул Зеленский.

      После этого украинский президент поблагодарил военных и их родных за службу и защиту Украины.

      К теме: Шествие Достоинства ко Дню Независимости в Киеве: онлайн-трансляция

      Заметим, перед тем Зеленский наградил ряд военных, нацгвардейцев, пограничников, которые защищали государство на Донбассе, и украинцев, которые сделали значительный вклад в жизнь нашей страны.

      Первую награду – звание Героя Украины посмертно – глава государства вручил матери и жене погибшего от пули российского снайпера бойца Андрея Волоса.

      Как празднуют День Независимости в Украине? Украина отмечает День Независимости по новому осовремененному сценарию. В Киеве 24 августа проходит Шествие Достоинства и Марш Защитников. Участие в первом принимает президент Владимир Зеленский, руководство государства, военные ВСУ, волонтеры, спортсмены, выдающиеся украинцы и т. д.

      Торжества начались возле памятного Креста на месте гибели Героев Небесной Сотни, где почтили минутой молчания героев, которые отдали жизнь за независимость страны. После этого прозвучали сто ударов колокола, которые символизировали сто ударов сердца каждого из павших героев Небесной Сотни.

      Позже на Майдане Независимости прозвучал национальный гимн Украины и выступил с речью президент Владимир Зеленский.

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      Теги: День Независимости Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Война на Донбассе Вооруженные силы Украины
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