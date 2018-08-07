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29-летняя любовница Петросяна беременна от юмориста, – СМИ

369 Читати новину українською
Евгений Петросян
Евгений Петросян / Фото из открытых источников

Российская юмористка Елена Степаненко официально подала на развод с мужем Евгением Петросяном. Однако что именно стало причиной развода супругов-юмористов, пока не афишируют. В СМИ отмечают, что, вероятно, это произошло из-за 29-летней любовницы Петросяна Татьяны Брухуновой.

Как сообщается, журналисты издания "Комсомольская правда" пообщались с соседями девушки. Они подозревают, что любовница 72-летнего Евгения Петросяна забеременела от него.

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"Соседи говорят, что Таня беременна. Вроде бы ее мать кому-то проговорилась, мол, не знает, как к такой ситуации относиться", – рассказал житель дома, где выросла Брухунова.

тетяна брухунова

Татьяна Брухунова

Интересно, что бывшие одноклассники любовницы Евгения Петросяна откровенно называют девушку "серой мышкой".

"У нее семья интеллигентная, и она сама всегда тихая, скромная. На дискотеках, шумных вечеринках ни разу ее не видела. С мальчиками тоже большой дружбы не водила, даже в старших классах ни с кем не встречалась", – отметила ровесница Брухуновой Анастасия.

Смотрите видео с Петросяном и Брухуновой:

 

Теги: Новости России LifeStyle Звездные разводы
Источник: 24 Канал
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