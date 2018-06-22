29-летняя звезда "Ранеток" сделала пластическую операцию: фото

Бывшая бас-гитаристка российской группы Ранетки Елена Третьякова кардинально сменила имидж в течение последних десяти лет. Девушка значительно похудела, а также перенесла пластическую операцию на носу.

Об этом девушка написала на своей странице в Instagram.

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Третьякова отметила, что ей исправляли перегородку, а не делали ринопластику.

"Сегодня был первый осмотр после операции, на котором я успешно "поплыла". Никогда не думала, что обморок – это мое. В результате мне сделали укол, взяли еще раз кровь на анализы и продлили больничный. "Постельный режим, Елена!" – строго сказала врач. Операция у меня была по исправлению перегородки, которая была искривлена с двух сторон", – прокомментировала Елена.