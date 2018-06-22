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29-летняя звезда "Ранеток" сделала пластическую операцию: фото

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Елена Третьякова
Елена Третьякова / Instagram

Бывшая бас-гитаристка российской группы Ранетки Елена Третьякова кардинально сменила имидж в течение последних десяти лет. Девушка значительно похудела, а также перенесла пластическую операцию на носу.

Об этом девушка написала на своей странице в Instagram.

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Третьякова отметила, что ей исправляли перегородку, а не делали ринопластику.

"Сегодня был первый осмотр после операции, на котором я успешно "поплыла". Никогда не думала, что обморок – это мое. В результате мне сделали укол, взяли еще раз кровь на анализы и продлили больничный. "Постельный режим, Елена!" – строго сказала врач. Операция у меня была по исправлению перегородки, которая была искривлена с двух сторон", – прокомментировала Елена.

 

Сегодня был первый осмотр после операции, на котором я успешно "поплыла". Никогда не думала, что обмороки - это мое. В результате мне сделали укол, взяли еще раз кровь на анализы и продлили больничный. "Постельный режим, Лена!" - строго сказала врач - "Ты и так слабенькая! Жирка-то нет!" Видела бы она мой поплывший рельеф... Ну не об этом!⠀ Обещала вам рассказать, ЧТО и ПОЧЕМУ я делала, НО зачем писать, если можно выпустить видео на нашем канале и подробно рассказать обо всем? Еще и показать кадры, где я спустя пару часов после наркоза. Видео выйдет завтра, завтра же порадую вас новым розыгрышем, чтобы вам не было скучно в период моего восстановления.⠀ Пока могу сказать, что операция у меня была по исправлению перегородки, которая была искривлена с двух сторон. Вы уже поняли, что я победитель по жизни, да? Фото, кстати, с фильтром из-за побочного эффекта на препараты в виде дичайшей сыпи. Класс!⠀ Пойду я соблюдать свой постельный режим... Кстати, кто сегодня будет смотреть матч Россия - Египет? Как думаете, какой счет будет в этот раз?⠀ Хомяк с опухшим носом обнимает вас!⠀ ⠀ #изжизнидевочкилены #победительпожизни

Допис, поширений БЫВШАЯ ПАЦАНКА ИЗ «РАНЕТОК» (@_lenatretyakova_)

 

Теги: Новости России Здоровая жизнь LifeStyle Музыка
Источник: 24 Канал
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