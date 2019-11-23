22:45
23 нояб 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ГОЛОДОМОР ОРАНЖЕВАЯ РЕВОЛЮЦИЯ РЕВОЛЮЦИЯ ДОСТОИНСТВА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Космическое богатство Рогозина. Россияне ловят иностранных агентов
      Вєсті Кремля
      23:02, 22 ноября
      Вести.UA: Домик для Деда Мороза за 6 миллионов. Обучение "слуг народа"
      Вєсті.UA
      20:39, 22 ноября
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      ГОЛОДОМОР ОРАНЖЕВАЯ РЕВОЛЮЦИЯ РЕВОЛЮЦИЯ ДОСТОИНСТВА

      2 миллиона пассажиров за год: невероятным достижением отметились в Львове

      4 Читати новину українською
      Международный аэропорт "Львов" встретил двухмиллионного пассажира / Пресс-служба аэропорта "Львов"

      Международном аэропорту "Львов" имени Даниила Галицкого впервые в истории удалось преодолеть отметку в 2 миллиона пассажиров в год. А достиг аэропорт такого показателя за чуть более чем 11 месяцев 2019 года.

      22 ноября львовский аэропорт встретил двухмиллионного пассажира. Торжества по этому случаю состоялись в терминале "А". На мероприятие приехали первые лица города и области, в частности городской голова Львова Андрей Садовый, передает пресс-служба аэропорта.

      Кстати! Аэропорт Львов возобновил работу после инцидента с самолетом: фото

      Двухмиллионным пассажиром стал малыш по имени Соломон. Мальчику исполнилось всего 4 месяца. Малыш прилетел с родителями – Самуилом и Илоной – самолетом компании Wizzair из Дортмунда.

      Очень хорошо, что именно вы стали нашими юбилейными пассажирами. Когда мы увидели вас на трапе, вы улыбнулись и помахали нам в ответ – стало понятно, что именно вы – наши герои сегодня. Вы, взрослые, символизируете наши полные два миллиона, а маленький Соломон – это перспективы и рост аэропорта до третьего миллиона,
      – отметила генеральный директор аэропорта "Львов" Татьяна Романовская.

      Львовский аэропорт встретил двухмиллионного пассажира: как это было

      Счастливые пассажиры получили ценные подарки, в частности:

      – сертификат от авиакомпании Sky Up на двоих для перелета Львов – Шарджа – Львов в любое удобное время до 31 марта 2020 года,

      – от компания "Авиация Галичины" уникальные поло, которые были изготовлены специально к этому событию,

      – от отеля Leopolis сертификат на проживание на время пребывания во Львове.

      Аэропорт также не остался в стороне, стараясь создать уютную атмосферу для пассажиров, на которых сразу было направлено столько внимания. Поэтому их пригласили в конференц-зал, где общение продолжилось в неофициальной домашней обстановке с кофе и праздничным тортом.

      Как в аэропорту "Львов" встречали двухмиллионного пассажира: смотрите видео

      Заметим, что львовский аэропорт обслужил миллионного пассажира еще в июле. Тогда символическим героем стал 4-летний Максим Захария, который отправлялся вместе с родителями, Татьяной и Игорем, в Краков рейсом авиакомпании Ryanair.

      В этом году прирост пассажиропотока составляет 42%. В следующем году руководство аэропорта планирует развиваться не хуже – на уровне 30-40%. К примеру, в 2015 году аэропорт достиг годового пассажиропотока только в 500 тысяч. В целом, на конец года пассажиропоток аэропорта может составить около 2,2 миллионов человек с приростом около 40%, что является рекордным для украинских аэродромов.

      К теме! "Мотор Сич" отменяет большинство рейсов из Киева во Львов и Одессу

      Впервые же аэропорт "Львов" преодолел отметку в 1 миллион пассажиров 1 декабря 2017 года. Тогда счастливицей стала Виктория Ревуцкая из Ковеля, которая отправлялась рейсом Львов – Борисполь авиакомпании МАУ. В 2018 году миллионной пассажиркой стала львовянка Анна Дронь. Она прибыла рейсом Берлин – Львов авиакомпании Wizz Air.

      Днепр-1 – Ворскла: онлайн-трансляция матча чемпионата Украины
      сегодня
      717
      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины авиация Новости Львова
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 23 ноября: чествование памяти жертв Голодомора, миссия МВФ покинула Киев
      сегодня , 22:20 Главные новости 23 ноября: чествование памяти жертв Голодомора, миссия МВФ покинула Киев
      Емал Набі 28
      Письмо из Луганска: все оплакивают довоенную жизнь
      сегодня , 22:00 Письмо из Луганска: все оплакивают довоенную жизнь
      Ольга Черненко 340
      Голодомор: только факты и статистика
      сегодня , 20:01 Голодомор: только факты и статистика
      Олександр Палій 1 12978
      Ми потребуємо емпатії – важливої навички сучасності: як її розвинути
      сегодня , 19:00 Ми потребуємо емпатії – важливої навички сучасності: як її розвинути
      Блог Соцмережі 591
      Про тюремні тортури та як витримав голодування: ексклюзивне інтерв'ю з Володимиром Балухом
      сегодня , 19:00 Про тюремні тортури та як витримав голодування: ексклюзивне інтерв'ю з Володимиром Балухом
      Віталій Дейнега 101
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук