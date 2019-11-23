2 миллиона пассажиров за год: невероятным достижением отметились в Львове

Международном аэропорту "Львов" имени Даниила Галицкого впервые в истории удалось преодолеть отметку в 2 миллиона пассажиров в год. А достиг аэропорт такого показателя за чуть более чем 11 месяцев 2019 года.

22 ноября львовский аэропорт встретил двухмиллионного пассажира. Торжества по этому случаю состоялись в терминале "А". На мероприятие приехали первые лица города и области, в частности городской голова Львова Андрей Садовый, передает пресс-служба аэропорта.

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Двухмиллионным пассажиром стал малыш по имени Соломон. Мальчику исполнилось всего 4 месяца. Малыш прилетел с родителями – Самуилом и Илоной – самолетом компании Wizzair из Дортмунда.

Очень хорошо, что именно вы стали нашими юбилейными пассажирами. Когда мы увидели вас на трапе, вы улыбнулись и помахали нам в ответ – стало понятно, что именно вы – наши герои сегодня. Вы, взрослые, символизируете наши полные два миллиона, а маленький Соломон – это перспективы и рост аэропорта до третьего миллиона,

– отметила генеральный директор аэропорта "Львов" Татьяна Романовская.

Львовский аэропорт встретил двухмиллионного пассажира: как это было

Счастливые пассажиры получили ценные подарки, в частности:

– сертификат от авиакомпании Sky Up на двоих для перелета Львов – Шарджа – Львов в любое удобное время до 31 марта 2020 года,

– от компания "Авиация Галичины" уникальные поло, которые были изготовлены специально к этому событию,

– от отеля Leopolis сертификат на проживание на время пребывания во Львове.

Аэропорт также не остался в стороне, стараясь создать уютную атмосферу для пассажиров, на которых сразу было направлено столько внимания. Поэтому их пригласили в конференц-зал, где общение продолжилось в неофициальной домашней обстановке с кофе и праздничным тортом.

Как в аэропорту "Львов" встречали двухмиллионного пассажира: смотрите видео

Заметим, что львовский аэропорт обслужил миллионного пассажира еще в июле. Тогда символическим героем стал 4-летний Максим Захария, который отправлялся вместе с родителями, Татьяной и Игорем, в Краков рейсом авиакомпании Ryanair.

В этом году прирост пассажиропотока составляет 42%. В следующем году руководство аэропорта планирует развиваться не хуже – на уровне 30-40%. К примеру, в 2015 году аэропорт достиг годового пассажиропотока только в 500 тысяч. В целом, на конец года пассажиропоток аэропорта может составить около 2,2 миллионов человек с приростом около 40%, что является рекордным для украинских аэродромов.

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Впервые же аэропорт "Львов" преодолел отметку в 1 миллион пассажиров 1 декабря 2017 года. Тогда счастливицей стала Виктория Ревуцкая из Ковеля, которая отправлялась рейсом Львов – Борисполь авиакомпании МАУ. В 2018 году миллионной пассажиркой стала львовянка Анна Дронь. Она прибыла рейсом Берлин – Львов авиакомпании Wizz Air.