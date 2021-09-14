На момент проверки работу учреждений приостановили. Туда не впускают работников и посетителей.

Днем ранее "Заминировали" мемориал одесским сепаратистам: работают взрывотехники

Сообщил аноним

На место направили взрывотехников и кинологов. Они должны обследовать территорию и установить является ли эта информация правдивой. Поступившее сообщение было анонимным.

Какие суды заминировали:

Киевский районный на улице Варненской.

Юго-западный апелляционный хозяйственный на проспекте Шевченко.

Пятый апелляционный административный на проспекте Гагарина.

Следует отметить, что неизвестно, как именно "известили" полицейских о минировании. Телеграм "Думская" пишет, что это сделал "телефонный террорист". А в телеграм-канале "Одесса как она есть" говорят, что это сделали в смс.

Что грозит за такое преступление

Если взрывчатку не найдут, этот случай начнут расследовать по статье о ложном сообщении об угрозе жизни граждан. Когда "минера" найдут, ему грозит до 8 лет тюрьмы.