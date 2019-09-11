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      30 километров от России: город в Сумской области поражает уровнем самообороны – фото, видео

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      Тростянец – городок на Сумщине, который угроза войны заставила по-новому отнестись к своей безопасности. Там добровольческое движение стало образцом муниципальной стражи, которая существует и сегодня.

      История берет начало с непростого 2014 года. Война на Донбассе, угроза военного вторжения России.

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      Стоит вспомнить ощущения тех дней и вдобавок представить, что вы за каких-то 30 километров от российской границы.

      Была довольно большая вероятность, что именно через Тростянец будут идти российские войска. К нам обратились военные из соседнего города Ахтырка, которые определили на карте конкретные места, где может быть осуществлен такой проход,
      – вспомнил заместитель городского головы города Владимир Злепко.

      володимир злепко
      Владимир также принимал участие в создании самообороны города в 2014 году

      Жители Тростянца начали самоорганизовываться: выходить на дежурства, стоять на блок-постах, патрулировать улицы.

      И я там был, и был мэр непосредственно, и много-много работников городского совета,
      – добавил Владимир Злепко.

      Жители Тростянца начали самостоятельно организовывать оборону

      Так в январе 2014 года было создано общественное формирование по охране порядка "Сила и честь". И хотя в 2019 году угроза прямого вторжения миновала, в Тростянце не только не отказались от его работы, но и вывели ее на качественно новый уровень.

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      На базе добровольческого движения в городе создан Центр общественной безопасности. Его руководителем стал Анатолий Касьянов, который более 30 лет работал в полиции. Он возглавил центр со дня его создания. Официально в его подчинении – четверо работников. Хотя на самом деле, при необходимости он может рассчитывать на помощь к полсотни волонтеров.

      Я всю жизнь это делал. Как повесил в 18 лет погоны, так до сих пор ношу... Подбирал я людей, как говорится, по морально-деловым качествам. Я их взял к себе с охраны, потому что они подо мной ходили, и я их знаю. И я их в работе видел, а это самое важное,
      – рассказал руководитель Центра общественной безопасности Анатолий Касьянов.

      анатолій касьянов
      Анатолий был более 30 лет в полиции

      громадський центр оборони тростянець
      Официально руководителю подчиняются четверо работников

      Если до 2017 года формирование было исключительно благодаря энтузиазму активистов, то с 2018 года оно имеет финансирование от доноров и городского совета.

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      Центр получил помещение и форму. Здесь поставили сервер, и именно сюда выводится изображение с 40 видеокамер, установленных в городе.

      тростянець
      Сегодня Центр имеет финансирование и реальные средства охраны города

      Уже есть примеры, когда камеры помогали в работе. Об этом и других случаях, когда пришлось защищать город – смотрите в программе.

      blog_ava
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      Теги: Украина – Россия Новости Украины Война на Донбассе Сумы Плечом к плечу
      Источник: 24 канал
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