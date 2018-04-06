30 Seconds to Mars выпустили альбом America
Американская группа 30 Seconds to Mars презентовал долгожданный альбом America. Релиз пластинки состоялся 6 апреля 2018 года на лейбле Interscope.
В альбом America вошли 12 треков, в записи которых приняли участие и приглашенные музыканты – ASAP Rocky и Холзен.
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К слову, лидер группы Джаред Лето даже отправился в автостоп-путешествие по США за несколько дней до релиза.
В этом году 30 Seconds to Mars внесли Киев в свой гастрольный тур. Рокеры выступят 30 апреля во Дворце Спорта.
Прослушать весь альбом можно по ссылке
Смотрите клип 30 Seconds to Mars – Walk On Water:
Источник: 24 Канал
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