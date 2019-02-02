30 украденных миллиардов и пять трупов: как кавказские кланы борются за власть и деньги

Днями в России случилась криминальная история, которая ничем не хуже сюжета голливудского кино. Басманный суд Москвы арестовал до 30 марта российского сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова. Его задержали прямо на заседании Совета Федерации по делу об убийствах.

Началось все с того, что третий человек в российской властной иерархии Валентина Матвиенко, которая работает спикером Совета Федерации верхней палаты российского парламента объявила их очередное заседание закрытым.

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После этого, из зала сразу же убрали прессу. О том, что было дальше, стало известно со слов самих сенаторов, которые к этому моменту уже поняли, что надвигается что-то очень нехорошее. И они угадали!

Когда из зала прогнали всех посторонних, Матвиенко с большим удовольствием сообщила коллегам, что среди них есть убийца, которого сейчас будут арестовывать. Но сначала с него надо снять неприкосновенность. В дверях показались генеральный прокурор Юрий Чайка и глава Следственного Комитета Александр Бастрыкин с наручниками в руках.

Тут уже весь зал напрягся. Дело в том, что значительная часть российских сенаторов – это самые обычные бандиты, у которых руки по локоть в крови. В этот момент каждый из них подумал, что пришли за ним. Ну а все остальные – это просто воры, но на них иногда вешают убийства, чтобы посадить на более долгий срок.

Расслабились все только тогда, когда Матвиенко назвала имя героя: им стал 32-летний сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков. Зал выдохнул и проголосовал за снятие неприкосновенности. Но Рауф так просто отказываться от свободы не собирался. Он вскочил со своего места и побежал вверх, к выходу из зала.



Сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков

Но в спину бегущему человеку ударил ледяной голос Матвиенко, которая с милой улыбкой сообщила коллеге, что двери заперты и сопротивление бесполезно. Поникший Арашуков сразу сдался и позволил надеть на себя наручники. Из здания Сената его увезли под усиленным конвоем.

Но это не первое удивительное происшествие в его жизни. Арашуков – это настоящий вундеркинд! Он не окончил ни университет, ни даже школу. Зато в 18 лет уже стал депутатом городской Думы Ставрополя, а в 21 год он был министром труда и социального развития Карачаево-Черкесии.

После этого он много раз менял посты и должности, но всякий раз становился все более уважаемым и влиятельным человеком. Этому отчасти способствовало то, что оппонентов, то и дело находили убитыми. По мнению следователей, люди отправлялись на тот свет при участии сенатора.

Почти одновременно в Петербурге, в офисе "Газпрома" арестовали его отца – Рауля Арашукова, которого подозревают в краже 30 миллиардов рублей (это примерно пол миллиарда долларов).



Арашукова-старшего подозревают в создании преступного сообщества и мошенничестве

Аресты членов уважаемой семьи для многих стали неожиданностью. Дело в том, что Арашуковы находятся в прекрасных отношениях с начальником Следственного комитета, который арестовывал юного сенатора Александром Бастрыкиным.

Он приезжал к Арашуковым на Кавказ, жил в их аналоге "Межгорья", катался на их лошадях ретро-автомобилях, пил минеральную воду, ходил в баньку и так далее. И выходит, что Арашукова-младшего арестовывал его же друг. Рауф даже забыл от волнения русский язык. А на суде вообще потребовал предоставить ему переводчика с черкесского.

А совсем недавно российский парламент принял закон, согласно которому в интернете теперь нельзя ругать представителей власти. Получается, что о людях типа Арашукова можно рассказывать только в хвалебных выражениях.

Ну например, вот так: "Российский сенатор замечательно организовал убийство своего оппонента! Нанятые им киллеры высоко оценили качество и дизайн предоставленных бейсбольных бит, а также пистолета, из которого был добит советник президента Карачево-Черкесии Фраль Шехбузов". И все, никакой критики, одни комплименты.

Тренироваться российским СМИ надо уже сейчас, поскольку тот же Совет Федерации под завязку набит бандитами, насильниками, убийцами и тому подобной публикой. Только за последние 10 лет не менее 12 сенаторов были осуждены за самые разные преступления. По официальным данным, каждый десятый там уголовник.

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Пока же от Арашуковых массово отказываются их старые коллеги, друзья и знакомые. Первой отреагировала партия Владимира Путина "Единая Россия", которая объявила о приостановке членства сенатора Арашукова. Тут же выскочила бывшая балерина Анастасия Волочкова. Она заявила, что все 10 лет сенатор платил ей меньше, чем обещал, хотя и очень кичился своим богатством. Почему она продолжала с ним отношения – непонятно.

А певцы Киркоров, Басков и Николаев объявили, что их чуть ли не силой заставляли петь на корпоративах и праздниках сенатора. Тина Канделаки заявила, что очень поверхностно знает сенатора Арашукова. Более того, он ей никакие подарки и шубы не дарил и за границу с собой не возил. По ее словам, они встречались только в спортзале. Ну а самым красивым и молодым сенатором она его просто так называла.



Рауф Арашуков и Тина Канделаки

Ну и еще один штрих к общей картине. Вы не поверите, но отец и сын Арашуковы, оказывается, являются очень набожными людьми. Так считает Русская православная церковь в лице своего патриарха, который за проявленное благочестие и меценатство Раулю Арашукову лично вручил орден святого благоверного князя Даниила Московского степени.

Причем не один орден, а два – сначала третьей, а потом и второй степени. Ни 30 украденных миллиардов, ни пять трупов этому не помеха. И это не моя точка зрения. Правда, ордена уже отобрали, а фотографию с этого награждения с сайта патриархии удалили. Более того, в РПЦ говорят, что ее там и не было.

Но есть в этой всей выдающейся басне и хороший момент. По мнению всех моих знакомых в России, никто не считает эту историю очищением российской власти. Люди уверены, что это борьба кавказских кланов за деньги и власть или просто личная вендетта какого-то влиятельного человека.

Аресты Арашуковых воспринимаются лишь как еще одно доказательство полной деградации вертикали Владимира Путина. Внутри правящей псевдоэлиты начались конфликты и массовые предательства. Абсолютно все в этой истории кричит о том, что режим сгнил и начинает вонять.

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Вероятнее всего, Путин попытается оживить систему с помощью точечных репрессий вроде этих арестов. Но это уже не поможет, для реальных изменений пришлось бы арестовывать вообще всех, включая самого себя. Сейчас, конечно, эта история выглядит почти юмористически, но на самом деле можно уже уверенно сказать, что процесс самоуничтожения российской власти запущен.