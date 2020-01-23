32 тысячи долларов за свободу: бывший узник рассказал, как попал в список обмена пленными

Плененных террористами псевдореспублики ЛНР украинцев, о которых не рассказывали в СМИ, вносили в списки на обмен за деньги. Одним из таких заключенных был и Луганский бизнесмен Денис Секацкий, который находился в плену почти четыре года. Он вернулся домой во время предновогоднего обмена. Однако за свою свободу заплатил 32 тысячи долларов. Деньги передавали через адвоката.

Об этом Денис Секацкий рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

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Бывший пленник рассказал, что террористы обещали за деньги не убивать, а внесли в списки на обмен. Однако военных это не касалось.

"Им повезло. По крайней мере, тем ребятам, которые с нами из Луганска приехали. Потому что о них сразу узнали журналисты, о них упоминали в новостях – они были неприкосновенны. Так, их также удерживали в нечеловеческих условиях. Но о них все знали сразу, и замылить их невозможно было, невозможно было сказать, что их нет. Это нас можно было скрывать, не показывать, сказать, что нас никогда не было. Я лично был "пропавшим без вести" пять месяцев", – сообщил бывший пленник террористов.

Также бывший узник добавил, что он не единственный, кто заплатил. Большая часть заключенных сделали так же, однако суммы террористы называли разные.

Самый тяжелый из наших до сих пор лежит в Феофании, у него операция за операцией проходит. Он за свою свободу заплатил почти 80 тысяч долларов. А если бы этих денег не было? Его бы просто не отдали. Или и убили бы там. Но я знаю ребят, родители которых не знали, где взять пять тысяч долларов, или даже тысячу долларов,

– заверил Секацкий.

Кто еще заявлял о взятках за освобождение из плена?Руководитель Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан занимался обменом пленными на Донбассе. Вечером 8 марта 2018 года его задержали во время перевозки большого арсенала оружия через линию разграничения на Донбассе.



После задержания руководителя центра родственники заключенных заявили, что Рубан и люди, которые представлялись членами его организации, требовали деньги за освобождение их близких из плена. В частности, когда волонтер Гайде Ризаева попала к террористам, ее отцу тоже предлагали провести поиски дочери за пять тысяч долларов.



Впоследствии, после задержания, Рубану объявили о подозрении в попытке покушения на Петра Порошенко и вооруженном захвате Верховной Рады, а также взяли под стражу на два месяца.