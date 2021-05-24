Такое мнение высказала журналистка Мария Землянская. Она подчеркнула, что каждый следующий президент Украины и его администрация обещают отдать государственные дачи на приватизацию.

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Сколько стоит аренда госдачи

Журналистка объяснила, что с 2014 года выросла цена на аренду домов в поселках Конча-Заспа и Пуща-Водица. По ее словам, к 2014 году коммунальные услуги оплачивались из госбюджета, однако сейчас жители платят самостоятельно.

На территориях Конча-Заспы и Пуща-Водице все дома разделены на категории, согласно их комфортабельности. Каждый класс имеет определенную зафиксированную цену за квадратный метр аренды в месяц, как отметила Землянская.

Мы подсчитали, что домик на 70 квадратных метров – 35 000 гривен. Как по мне, это такая адекватная цена,

– заявила она.

Преимущества госдач

По ее мнению, стоит также учитывать, что это – статусное место.

Кроме того, дома обеспечиваются постоянной круглосуточной охраной.

Наибольшим бонусом, по ее словам, является статус соседей.

Мария Землянская о государственных дачи: смотрите видео

Журналистка об обитателях госдач

Как рассказала журналистка, с 2014 года практически каждый украинец имеет право стать арендатором госдачи в поселках Конча-Заспа и Пуща-Водица. Однако есть проблема, что для "обычных" людей официально нет мест, все дачи заняты.

Даже если смотреть на дома, которые они перестраивают, становится понятным, что уезжать из арендованной даче они вряд ли сбиваются. По крайней мере в ближайшее время,

– заверила она.

Она подчеркнула, что люди живут там десятилетиями. Землянская убеждена, что выселить их будет сложно, потому что жители имеют инвестиционные договоры.

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Схема "приватизации" госдач

Как пояснила журналистка, арендаторы подписывают документ, якобы на ремонтные работы. Однако на самом деле полностью перестраивают дома. Это идет в счет оплаты за последующие годы.

Согласно сложно выселить человека, который имеет договор на 10 лет вперед уже проплачен. Это только по решениям суд

– убеждена она.