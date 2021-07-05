Ранее, как сказала женщина, она уже была судимой за наркотики. Запрещенное вещество приобрела через интернет и после получила в одном из почтовых отделений. Далее с целью распространения злоумышленница собиралась делать так называемые "закладки".
Что грозит женщине
Сейчас полиция держит ее под стражей. Действия женщины квалифицировали по статье Уголовного кодекса о "Незаконном производстве, изготовлении, приобретении, хранении, перевозке, пересылке или сбыте наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов".
За незаконное хранение психотропных веществ в крупных размерах злоумышленнице грозит от 6 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Полиция конфисковала наркотики у 29-летней женщины / Фото "Нацполиция Одесской области"