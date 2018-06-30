39-летняя Кортни Кардашян показала аппетитные формы в бикини: фото

Звезда реалити-шоу "Семейство Кардашян" Кортни Кардашян показала своим поклонникам в социальных сетях соблазнительные фото с отдыха в Италии. Светская львица проводит время на Капри в компании друзей и своего молодого возлюбленного Юнеса Бенджима.

Кортни опубликовала фотографию на своей странице в Instagram.

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На одном из фото старшая сестра Ким Кардашян позирует на яхте в черном купальнике с известным американским пиарщиком Саймоном Хаком. Как известно, Саймон – друг семейства Кардашян, который неоднократно снимался в реалити-шоу.

Допис, поширений Kourtney Kardashian (@kourtneykardash) 29 Чер 2018 р. о 2:45 PDT

Поклонники Кортни также активно следят за одеждой, в которой появляется Кардашян. К примеру, много положительных отзывов и предпочтений собрал образ актрисы в белом сарафане с открытыми плечами.

Не менее ярким и сексуальным стал выход Кортни в белой рубашке без бюстгальтера и в юбке с бахромой, а также в белых босоножках на каблуках.



Все фото – Instagram Кортни Кардашян