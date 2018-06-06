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3 болезни, которые провоцируют возникновение артроза

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Какие болезни вызывают возникновение артроза
Какие болезни вызывают возникновение артроза / rbathawmd.com

Артроз достаточно распространенное заболевание, вызванное деградацией хрящевой ткани суставов, в результате чего сустав теряет эластичность и подвижность.

Некоторые болезни могут провоцировать артроз, поэтому стоит ознакомиться с ними, чтобы предотвратить большое поражение, пишет "Сегодня".

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Ортопед-травматолог Роман Родак пояснил, при каких заболеваниях следует проходить обследование.

Человек в группе риска, если у него есть какая-либо деформация стопы – плоскостопие. Стоит обратить особое внимание на появление натоптышей, утолщения в основании большого пальца, боль в икрах и отеки стоп.

При гемофилии – заболевании крови, связанном с нарушением свертываемости крови, – малейший ушиб сустава может закончиться кровоизлиянием. Вследствие этого увеличивается риск развития артроза.

Провокатором артроза могут быть болезни щитовидки. Если орган нездоров, то в суставах могут возникнуть дегенеративные процессы. Гормональный дисбаланс, стрессы, беременность, недостаток йода и фтора могут вызвать нарушения функции щитовидной железы.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Что такое артроз?Это заболевание суставов, при котором медленно разрушается внутрисуставной хрящ. Со временем суставные концы костей видоизменяются, начинается воспалительный процесс и дегенерация околосуставных тканей.

Теги: Здоровье Лечение Здоровая жизнь
Источник: 24 Канал
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