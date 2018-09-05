3 фантастических образа Алессандры Амбросио на Burning Man 2018
Экс- "ангел" Victoria's Secret Алессандра Амбросио часто путешествует и посещает лучшие фестивали. Одним из таким стал Burning Man, который традиционно проходит в пустыне Блэк-Рок, США.
Модель Алессандра Амбросио стала одной из посетительниц удивительного фестиваля современного искусства, который проходил с 25 августа по 3 сентября в штате Невада. Событие уже завершилась, но звезда подиумов только сейчас обнародовала утопические фото с Burning Man 2018. Алессандра в свою очередь примерила по меньшей мере 3 главных образа, которые поражают своей экстравагантностью и творческим подходом. Некоторые образы были очень пикантными и сексуальными.
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Темой фестиваля стала "Я, робот", отсылка к знаменитому фантасту Айзеку Азимову. Самые известные художники со всего мира приехали в пустыню, чтобы продемонстрировать тематические конструкции из различных материалов. Посетители фестиваля также пытались не отставать от тематики события и одевали интересные и необычные костюмы.
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Четвертый образ Алессандры Амбросио на Burning Man 2018 (слева)
Четвертый образ Алессандры Амбросио на Burning Man 2018 (слева)