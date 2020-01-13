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      3 часа или 2 месяца: в Гончарука объяснили ситуацию с голосованием за рынок земли

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      Голосование закона о рынке земли может занять 3 часа или 2 месяца, — советник премьера / Фейсбук-страница Алексея Мушака

      У премьер-министра отмечают, что для голосования закона о рынке земли в Верховной Раде все готово. Однако этот процесс может занять 3 часа или 2 месяца.

      Дело лишь за политической волей, об этом советник премьер-министра Украины по экономическим вопросам Алексей Мушак написал на своей фейсбук-странице.

      Важно: Законопроект о рынке земли готов ко второму чтению: какие правки внес комитет

      Так, Рада может начать процесс голосования за закон о рынке земли во втором чтении. Голосование могут провести по сокращенной процедуре – за 3: часа. Полная процедура займет около 2 месяцев.

      Есть два варианта рассмотрения в ВР. Или по полной процедуре, что займет порядка 2 месяцев и одну и ту же правку в различных вариациях будут рассматривать более 2000 раз. Или согласно рекомендациям комитета, который предлагает рассмотреть документ с использованием 119 и 45 статьи Регламента ВР,
      – пояснил он.

      Какова процедура голосования?

      Мушак сообщил, что сейчас правки объединены в 9 блоков, в каждом из которых поддержано системную правку. Все остальные поправки к тем же положениям законопроекта считаются отклоненными.

      По его словам, то же можно повторить в сессионном зале. Сначала на согласительном совете принимается решение о рассмотрении этого закона по 119 регламенту. Советник Гончарука подчеркивает, что для этого решения не нужно согласование других фракций, поскольку "Слуга народа" имеет более 226 голосов.

      "Дальше это решение должны проголосовать только 150 депутатов в сессионном зале, потому что это процедурное решение. После этого 9 основных поправок должны быть поддержаны 226 голосами ЗА. Все остальные правки согласно 45 статье Регламента ВР считаются уже рассмотренными и отклоненными", – написал Мушак.

      Правки в законопроект о рынке земли: что нужно знать

      Мушак рассказал, что текст законопроекта состоит из 6 страниц. 70% закона – это внесение изменений в 130 и 131 статьи Земельного кодекса. Ко второму чтению поданы 4018 поправок на 2583 страницах.

      Более 2000 поправок в той или иной степени касаются вопроса референдума.

      Само слово "референдум" встречается 4178 раз. Чаще, чем любое другое слово. По моему мнению, это законодательный спам, который имеет целью лишь задержку принятия закона. Поскольку референдум необходимо выписывать не в земельном кодексе, а в другом законе,
      – отметил советник Гончарука.

      Что предусматривает законопроект о рынке земли?
      Законопроект 2178-10, который открывает рынок земли, Верховная Рада приняла в первом чтении 13 ноября. Если точнее, то законопроект отменяет запрет на покупку и продажу земли сельскохозяйственного назначения. Заработает все с 1 октября 2020 года.

      Сейчас в проект закона предусмотрены такие ограничения концентрации земли в собственности одного физического или юридического лица:
      – не более 35% земли в объединенной территориальной общине (ОТГ);
      – не более 8% земли в области;
      – не более 0,5% земли в стране в целом.

      Законопроект также запрещает покупку земель компаниями, в которых конечный бенефициар – иностранец. Однако это временный запрет – до 1 января 2024 года. Это означает, что землю можно будет продавать иностранцам, но через 4 года.

      ринок землі
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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости Украины Новости политики Верховная Рада Рынок земли Законодательство Мораторий на продажу земли Алексей Гончарук
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