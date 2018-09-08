3 наиболее вредные утренние привычки

Иногда, встав "не с той ноги", весь день портится, в результате люди раздраженно собираются на работу, наскоро заканчивают дела. Это ухудшает настроение и снижает производительность на протяжении всего дня.

Чтобы этого не допустить, нужно искоренить из своей жизни эти 3 вредные привычки, пишет 24apteka.

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1. Резко вставать с кровати

Даже если вы проспали, не стоит сразу спешить выполнять ежедневные дела. Все потому, что кровеносная система и вестибулярный аппарат не успевают перестроиться при резком изменении положения тела из горизонтального в вертикальное. Из-за этого у человека может возникнуть головокружение. Поэтому откажитесь от резкого вставания, заводите будильник на пару минут раньше, чтобы у вас была возможность прийти в себя, потянуться, размяться.



Не вставайте резко с кровати

2. Принимать горячий душ

Горячая вода способна сушить кожу. Эта процедура никак не бодрит тело, в отличие от прохладной. Особенно опасно принимать горячий душ в холодное время года, поскольку повышаются риски заболеть, выйдя на улицу с розпареною кожей. Лучше умываться прохладной водой.

3. Вместо завтрака – чашка кофе и сигарета

Некоторые привыкли начинать свой день с чашки кофе и сигареты. Это один из самых безобидных способов начинать свой день. Употребление кофе натощак повышает уровень кислотности желудка, провоцируя развитие язвы и гастрита. Поэтому не стоит отказываться от завтрака.



Не пропускайте завтрак