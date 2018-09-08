12:08
8 сент 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
20°C
21°C 13°C
  • воскресенье
    23°C 15°C
  • понедельник
    20°C 15°C
  • вторник
    21°C 13°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ХИМВЫБРОС В АРМЯНСКЕ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. В космос с водочным двигателем РФ. Православный Ватикан
Вєсті Кремля
22:32, 7 сентября
Вести.UA. Зачем Марченко бурит землю. "Палево" нардепов на провокации от журналистов
Вєсті.UA
21:16, 7 сентября
Восточный экспресс: почему перевозчики беспрепятственно ездят через блокпосты на Донбассе
ЦРУ
09:00, 7 сентября
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 августа
Вспомнить Все. Самолет АН-2
Згадати все
17:44, 7 сентября
Телеканал новостей 24 Новости Здоровая жизнь
ХИМВЫБРОС В АРМЯНСКЕ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ

3 наиболее вредные утренние привычки

194 Читати новину українською
3 наиболее вредные утренние привычки
3 наиболее вредные утренние привычки / gardnermattress.com

Иногда, встав "не с той ноги", весь день портится, в результате люди раздраженно собираются на работу, наскоро заканчивают дела. Это ухудшает настроение и снижает производительность на протяжении всего дня.

Чтобы этого не допустить, нужно искоренить из своей жизни эти 3 вредные привычки, пишет 24apteka.

Читайте также: Почему исчезают полезные привычки во время отпуска и как с этим бороться

1. Резко вставать с кровати

Даже если вы проспали, не стоит сразу спешить выполнять ежедневные дела. Все потому, что кровеносная система и вестибулярный аппарат не успевают перестроиться при резком изменении положения тела из горизонтального в вертикальное. Из-за этого у человека может возникнуть головокружение. Поэтому откажитесь от резкого вставания, заводите будильник на пару минут раньше, чтобы у вас была возможность прийти в себя, потянуться, размяться.

Не вставайте різко з ліжка
Не вставайте резко с кровати

2. Принимать горячий душ

Горячая вода способна сушить кожу. Эта процедура никак не бодрит тело, в отличие от прохладной. Особенно опасно принимать горячий душ в холодное время года, поскольку повышаются риски заболеть, выйдя на улицу с розпареною кожей. Лучше умываться прохладной водой.

3. Вместо завтрака – чашка кофе и сигарета

Некоторые привыкли начинать свой день с чашки кофе и сигареты. Это один из самых безобидных способов начинать свой день. Употребление кофе натощак повышает уровень кислотности желудка, провоцируя развитие язвы и гастрита. Поэтому не стоит отказываться от завтрака.

Не пропускайте сніданок
Не пропускайте завтрак

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: Здоровье Здоровая жизнь Желудочно-кишечный тракт
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Хто врятує життя вашої близької людини у разі надзвичайної ситуації?
сегодня, 12:00 Хто врятує життя вашої близької людини у разі надзвичайної ситуації?
Юрій Чорний
Топ-12 лучших украинских кинопремьер, которые стоит посмотреть до конца года
сегодня, 11:01 Топ-12 лучших украинских кинопремьер, которые стоит посмотреть до конца года
Катерина Петренко
На жаль или нажаль: как хорошо вы знаете украинский язык?
сегодня, 10:05 На жаль или нажаль: как хорошо вы знаете украинский язык?
1 7457
"Удаленка" по-лугански: сколько в "республике" зарабатывают фрилансеры
сегодня, 08:43 "Удаленка" по-лугански: сколько в "республике" зарабатывают фрилансеры
Ольга Черненко
Відпустив з-під варти вбивцю Гонгадзе: до Верховного Суду призначили "відомого" суддю
сегодня, 08:00 Відпустив з-під варти вбивцю Гонгадзе: до Верховного Суду призначили "відомого" суддю
Роман Маселко
Корь в Украине: симптомы опасной болезни и ее профилактика
 10 января , 16:03
6 секс-позиций, которые ненавидят женщины
 11 марта , 23:00
Менингит: причины, симптомы и лечение смертельной болезни
 3 ноября 2017 , 13:01
За Савченко стоят конкретные люди: политики высказали свое мнение
 23 марта , 09:38
В Харькове подросток из окна квартиры расстрелял прохожих: видео
 26 октября 2017 , 13:30
Приятные новости с АТО: воины ВСУ, которые считались погибшими, выжили
 25 ноября 2017 , 08:32
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук