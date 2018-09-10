00:31
11 сент 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
16°C
22°C 14°C
  • среда
    22°C 12°C
  • четверг
    24°C 13°C
  • пятница
    25°C 15°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
СМЕРТЕЛЬНА ДТП НА ФОНТАНІ В ОДЕСІ УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ХИМВЫБРОС В АРМЯНСКЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Валя-полстакана породнилась с Ынами. Пиня не смог пройти умную урну.
Вєсті Кремля
21:52, 10 сентября
Вести.UA. Порошекно вернулся к классической схеме обещаний. Ляшко наконец пошел в консерваторию
Вєсті.UA
20:47, 10 сентября
Восточный экспресс: почему перевозчики беспрепятственно ездят через блокпосты на Донбассе
ЦРУ
09:00, 7 сентября
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 августа
Вспомнить Все. Самолет АН-2
Згадати все
17:44, 7 сентября
Телеканал новостей 24 Новости Здоровое питание
СМЕРТЕЛЬНА ДТП НА ФОНТАНІ В ОДЕСІ УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ХИМВЫБРОС В АРМЯНСКЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ

3 напитка, полезных для мужского здоровья

88 Читати новину українською
3 напитка, полезных для мужского здоровья
3 напитка, полезных для мужского здоровья / Фото из открытых источников

Свежевыжатые соки являются настоящим источником незаменимых витаминов и микроэлементов для мужчин, в частности, для способности организма к половому акту.

Сок из сельдерея содержит много андротестосерона, который превращается в тестостерон, передает Zdorovia.

Специалисты рекомендуют его пить не только для повышения потенции, но и при болезнях желудочно-кишечного тракта и мочекаменной болезни.

Читайте также: 10 секретов пищевой промышленности, которые от вас скрывают

Арбузный сок содержит цинк, также повышает уровень тестостерона. Часто именно его используют для профилактики простатита. В одном стакане арбузного сока содержатся витамины, минералы, белки, жиры, углеводы и чистая природная вода.

Еще один полезный для потенции напиток – гранатовый сок. Он влияет на окись азота и расслабляет кровеносные сосуды, улучшая кровообращение во всем организме, что положительно влияет на продолжительность эрекции. Сок из граната содержит витамины А, B1, B2, B6, C, и ряд микроэлементов – железо, калий, магний и фосфор. А по количеству антиоксидантов сок превосходит даже красное вино.

Соки следует пить за час до приема пищи, а полезных свойств больше всего в соках приготовленных дома.

3 напої, корисні для чоловічого здоров'я

Другие новости, касающиеся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в области медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: LifeStyle Здоровье Здоровое питание Здоровая жизнь Секс Мужское здоровье
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за 10 сентября
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Конец легитимности Путина, или Как прошли местные выборы в РФ
10 сентября, 23:00 Конец легитимности Путина, или Как прошли местные выборы в РФ
Іван Яковина
"Укрпочта" повысила тарифы на доставку писем и посылок: инфографика
10 сентября, 15:52 "Укрпочта" повысила тарифы на доставку писем и посылок: инфографика
Главные новости 10 сентября:в Украине увеличили срок призыва в армию и "Титан" продолжает работу
10 сентября, 22:25 Главные новости 10 сентября:в Украине увеличили срок призыва в армию и "Титан" продолжает работу
Как Украине нейтрализовать геополитику РФ: ставка на военно-техническое сотрудничество с Польшей
10 сентября, 22:01 Как Украине нейтрализовать геополитику РФ: ставка на военно-техническое сотрудничество с Польшей
Андрій Воропаєв
Чому зі Збройних Сил виштовхують льотчика, який допомагав під час війни
10 сентября, 21:00 Чому зі Збройних Сил виштовхують льотчика, який допомагав під час війни
Єгор Соболєв
Чтобы пасхальный кулич удался: 8 оригинальных рецептов приготовления с фото
 5 апреля , 11:00
Блюда на Пасху: 11 оригинальных рецептов с фото
 6 апреля , 13:00
Зайцева сообщила о первых минутах после смертельного ДТП в Харькове
 12 марта , 18:52
Гадание на Старый Новый год: как узнать свою судьбу и имя суженого
13 января , 19:06
Дорогое удовольствие: как менялись цены на продукты в течение года (Инфографика)
 23 октября 2017 , 20:00
Ломаченко - Ригондо: результат боя
 10 декабря 2017 , 06:32
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук