3 напитка, полезных для мужского здоровья

Свежевыжатые соки являются настоящим источником незаменимых витаминов и микроэлементов для мужчин, в частности, для способности организма к половому акту.

Сок из сельдерея содержит много андротестосерона, который превращается в тестостерон, передает Zdorovia.

Специалисты рекомендуют его пить не только для повышения потенции, но и при болезнях желудочно-кишечного тракта и мочекаменной болезни.

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Арбузный сок содержит цинк, также повышает уровень тестостерона. Часто именно его используют для профилактики простатита. В одном стакане арбузного сока содержатся витамины, минералы, белки, жиры, углеводы и чистая природная вода.

Еще один полезный для потенции напиток – гранатовый сок. Он влияет на окись азота и расслабляет кровеносные сосуды, улучшая кровообращение во всем организме, что положительно влияет на продолжительность эрекции. Сок из граната содержит витамины А, B1, B2, B6, C, и ряд микроэлементов – железо, калий, магний и фосфор. А по количеству антиоксидантов сок превосходит даже красное вино.

Соки следует пить за час до приема пищи, а полезных свойств больше всего в соках приготовленных дома.

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