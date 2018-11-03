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      3 ноября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

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      Что можно и нельзя делать 3 ноября
      Что можно и нельзя делать 3 ноября / Фото из свободных источников

      3 ноября 2018 года чествуют Илариона Великого. Именно в этот день анализируют природные явления и определяют какой будет зима. Издавна, 3 ноября, ожидают сильных холодов и морозов.

      Илариона Великого считают основателем первых монастырей в Палестине. Он активно занимался проповедованием, а в конце своей жизни решил отправиться в Египет. Умер Иларион на острове Кипр, предусмотрев свою смерть.

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      Именины 3 ноября празднуют: Александр, Алексей, Анатолий, Аркадий, Василий, Владимир, Георгий, Демьян, Дмитрий, Иван, Константин, Николай, Сергей, Федор, Яков.

      Народные приметы на 3 ноября

      Если на Илариона выпал снег на замерзшую землю – на следующий год будет хороший урожай.

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      Если человек родился 3 ноября, то его талисманом является изумруд.

      Если выпал снег и осел на ветвях деревьев – значит снегопад будет долгим.

      Если из трубы дым идет вверх – погода будет солнечной и безоблачной.

      Что можно делать 3 ноября

      1. Убрать дом, привести в порядок участки в доме, сложить в коробку осенние вещи и подготовиться к зиме.

      2. Давать сладости и еду людям, которые в этом нуждаются.

      3. Приготовить пирожки с разными начинками.

      Что нельзя делать 3 ноября

      1. Нельзя отправляться в путешествие, чтобы не столкнуться с неприятностями.

      2. Желательно ничего не поднимать с дороги, ведь найденная вещь может принести несчастье.

      3. Не говорить плохие вещи о людях.

      Теги: Новости Украины LifeStyle Традиции
      Источник: 24 канал
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