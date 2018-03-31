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3 привычки, которые вредят вашему сну

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3 привычки, которые вредят вашему сну
3 привычки, которые вредят вашему сну / Фото из открытых источников

Не пытайтесь совместить работу и личную жизнь – возможно это и экономит ваше время, но приводит к негативным последствиям.

Исследования постоянно повторяют, что важно высыпаться. Сон делает нас бодрыми, здоровыми и продуктивными. Но мы все равно продолжаем недосыпать. Пора изменить образ жизни, если вы замечаете за собой такие привычки.

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3 привычки, которые вредят вашему сну

1. Брать работу на дом

Многие люди отвечают на рабочую почту с телефона, уже лежа в постели. Это плохо влияет на сон. Синий свет, который излучают экраны смартфонов и ноутбуков, препятствует выработке мелатонина. Этот гормон вызывает сонливость и регулирует циклы сна. Получается, электронные устройства искусственно поддерживают в нас бодрость.

К тому же интерактивная природа технологий перевозбуждает мозг. За час-два до сна не стоит заниматься тем, что его стимулирует. Дайте мозгу постепенно расслабиться. Иначе вам будет сложнее заснуть, а ночью вы будете просыпаться.

Спальня должна быть местом для отдыха и расслабления. Оставьте работу и электронные устройства за ее пределами.

2. Употреблять слишком много кофеина

В умеренных количествах кофе полезен. Она улучшает память и внимание. Однако кофеин – это наркотик. Он долго выводится из организма. Если выпить его ближе к вечеру, то это вполне может повлиять на сон.

Многие люди, проснувшись вялыми, спешат выпить двойной эспрессо, чтобы взбодриться. Но вы получили бы эту бодрость бесплатно, если бы полноценно выспались. Со временем организм привыкает, приходится пить все больше и больше кофе, чтобы получить тот же эффект. Образуется замкнутый круг: вы мало спите, пьете больше кофе и поэтому спите еще хуже.

Чтобы разорвать порочній круг, постепенно откажитесь от кофеина. Или хотя бы не пейте кофе после обеда.

3. Не соблюдать распорядок сна

Он нужен не только детям. Пока мы спим, клетки организма обновляются и восстанавливаются. Процесс проходит эффективнее, если соблюдать регулярный распорядок сна.

Во время сна восстанавливаются мышечные ткани, а в мозгу происходят различные процессы. Консолидируются воспоминания, укрепляются связи между нейронами. Из организма выводится аденозин, который подавляет бодрость и готовит нас ко сну.

Рассчитайте, во сколько вам нужно вставать на работу. Затем отнимите от этого восемь с половиной часов. Вот и все. Теперь регулярно ложитесь спать в это время.

Теги: LifeStyle Советы Здоровая жизнь
Источник: Theladders
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