3 рецепта напитков, способствующих похудению

В летнее время как никогда хочется попробовать тонизирующего напитка. А когда вкусный и полезный напиток еще и помогает "сбросить" лишние килограммы, то желание поскорее его приготовить растет в несколько раз.

Для рецептов приготовления следующих "дринков" не нужно покупать большое количество продуктов и тратить много времени. Вытягивайте записные книжки и радуйте своих родных вкусными напитками!

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1. Напиток с яблоком и корицей

Нарежьте одно яблоко и залейте его 500 мл простой воды. Добавьте 1 чайную ложку молотой корицы, охладите и выпейте в течение дня. Такое сочетание фруктов и специй прекрасно помогают нормализовать обмен веществ и очистить пищеварительную систему.

2. Имбирный напиток

Небольшое количество свежего корня имбиря (3-4 см) очистите от кожуры и мелко нарежьте. Залейте корнеплод 1 литром горячей воды, доведите до кипения и варите на среднем огне 10 мин. После этого процедите смесь и к охлажденному напитку добавьте щепотку молотой корицы и несколько столовых ложек сиропа шиповника.

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Употребляйте такой вкусный напиток в течение дня по 100-150 мл за полчаса до еды. Таким образом вы нормализуете пищеварение, улучшите обмен веществ и добавите энергии вашему организму.

3. Напиток с огурцом и сельдереем

Измельчите 1 огурец и 1 корень сельдерея и добавьте 300 мл простой воды. Пейте такой напиток в течение дня и вы существенно почувствуете облегчение, поскольку такое сочетание идеально подходит для разгрузочных дней.