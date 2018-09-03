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И снова 3 сентября: легендарный хит Шуфутинского в мемах и коубах

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И снова 3 сентября: легендарный хит Шуфутинского - текст песни, мемы, коубы
И снова 3 сентября: легендарный хит Шуфутинского - текст песни, мемы, коубы / 24 Канал

Песня российского шансонье Михаила Шуфутинского "Третье сентября" уже не первый год в этот день становится главным мемом! Только и разговоров, что о календаре, рябине и кострах. Почему песня стала такой популярной, а также лучшие мемы и коубы с ней – далее в материале.

Песня "Третье сентября" Михаила Шуфутинского была написана еще в 1994 году, но только через 20 лет ее ожидала настоящая популярность. В 2011 году в популярной на тот момент соцсети "ВКонтакте" появился первый мем – на картинке был изображен рэпер Рик Росс и цитата из песни. Выбор героя не случаен – рэпера называют "чернокожим двойником Шуфутинского".

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Первый мем о песне "Третье сентября"

В течение следующих лет количество мемов только увеличивалось! Кто знает, почему текст и сама песня стали такими популярными. Возможно, конкретная привязка к дате и меланхолическое настроение в начале осени сыграли свою роль.

Публиковать 3 сентября старые демотиваторы и отфотошопленные картинки, на которых, кроме Шуфутинского, изображены костры рябин, желтые листья и календарь, стало традицией. Предлагаем посмотреть лучшие из них.

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Тест песни Михаила Шуфутинского "Третье сентября"

В тексте песни шансонье рассказывает печальную историю разрыва отношений, которая произошла с лирическим героем 3 сентября. А в конце оказывается, что лирическому герою трудно переворачивать календарь, ведь тогда наступит "день, когда я совсем один". Сам Шуфутинский не обижается на мемы, по его словам это "потрясающая реклама, за которую никому ничего не должен".

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Третье сентября – текст песни (оригинал)

Все не то, все не так
Ты мой друг, я твой враг
Как же так все у нас с тобою
Был апрель и в любви мы клялись
Но увы пролетел желтый лист
По бульварам Москвы

Третье сентября, день прощания
День, когда горят костры рябин
Как костры горят обещания
В день, когда я совсем один
Я календарь переверну
И снова третье сентября
На фото я твое взгляну
И снова третье сентября
Но почему, но почему
Расстаться все же нам пришлось
Ведь было все у нас всерьез второго сентября
Но почему, но почему
Расстаться все же нам пришлось
Ведь было все у нас всерьез второго сентября

Журавлей белый клин твоя дочь и мой сын
Все хотят теплоты и ласки
Мы в любовь как в игру на холодном на льду
Поиграли с тобой, но пришел сам собой

3-е сентября, день прощания
День, когда горят костры рябин
Как костры горят обещания
В день, когда я совсем один
Я календарь переверну
И снова 3-е сентября
На фото я твое взгляну
И снова 3-е сентября
Но почему, но почему
Расстаться все же нам пришлось
Ведь было все у нас всерьез 2-го сентября
Но почему, но почему
Расстаться все же нам пришлось
Ведь было все у нас всерьез 2-го сентября

Михаил Шуфутинский​ – Третье сентября (слушать онлайн) 

 

Теги: Новости Украины LifeStyle Музыка Мемы
Источник: 24 Канал
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