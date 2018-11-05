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      3 совета психолога женщине, которую бросил муж

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      Самое главное – дать выход эмоциям
      Самое главное – дать выход эмоциям / 24 канал

      Больно, когда заканчиваются отношения, и мужчина уходит от женщины, но это не конец. На что обратить внимание женщине, которую бросил муж?

      Как поступить, советовала психолог и семейный консультант-медиатор Мария Фабричева: Как пережить развод, если муж бросил ради другой: интервью с психологом

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      1. Проявите заботу к себе, выразите эмоции: поплачьте, позлитесь, выпишитесь.
      2. Найдите "опорную фигуру" для поддержки. Это может быть ваша мама, подруга или соседка, с которой за чаем можно обо всем поговорить, и которая расскажет свою жизнеутверждающую историю.
      3. Пожалуйста, постарайтесь не привлекать детей в свои союзники, чтобы пережить измену. С бывшим мужем станьте друг для друга союзниками в вопросе заботы и любви к своим детям.

      "И помните о том, что да – это больно, когда отношения заканчиваются. Но в то же время это еще не конец вашей истории, а начало чего-то нового, интересного и очень красивого", – добавила психолог.

      Якщо чоловік пішов від жінки, найголовніше – дати вихід емоціям

      Если мужчина ушел от женщины, самое главное – дать выход эмоциям

      Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Новости Украины LifeStyle Психология Советы Стресс
      Источник: 24 канал
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