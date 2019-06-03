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      Как легко освежить интерьер дома к лету

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      Как дешево освежить интерьер жилья к лету
      Как дешево освежить интерьер жилья к лету / unsplash.com

      С наступлением тепла всем хочется перемен и новых красок в жизни. Это касается не только гардероба и новых путешествий,но и уютного и комфортного интерьера в вашем доме.

      Необязательно тратить большое количество денег на новые элементы интерьера комнат, покупать роскошную и стильную мебель. Достаточно лишь проявить креативность и немного сил.

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      Наполните дом новыми деталями

      Это могут быть старые статуэтки, подушки или фотографии, которые давно стоят в коробке в глубине шкафа. Самое время их вытащить и порадовать свои глаза новыми элементами интерьера. Главное иметь во всем меру, чтобы ваши комнаты не превратились в музей.

      Добавьте растений в ваши комнаты

      Весна и лето – невероятная пора для цветов и различных растений. Если вы не сторонник срезанных цветов, никто не отменял цветущие вазоны, которые можно прекрасно пристроить на ваши полочки, на подоконники или журнальные столики.

      Сделайте перестановку мебели

      Вы не успеете опомниться, как смена мебели в ваших комнатах повлияет на ваше настроение и придаст новых ощущений. Комфорт останется тот же, только вы будете уже совсем по-другому смотреть на свой дом. Такой себе выход из зоны комфорта пойдет только на пользу.

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      Теги: LifeStyle Новости недвижимости Идеи для интерьера Ремонт Дизайн Советы Декор и дом
      Источник: 24 Канал
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