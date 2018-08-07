15:29
7 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
22°C
26°C 17°C
  • среда
    26°C 15°C
  • четверг
    26°C 17°C
  • пятница
    28°C 15°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ УКРАИНЕ – 27 ВЗРЫВ В БОЛОНЬЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Конкурент Лаврова. Новые доказательства двойников Путина
Вєсті Кремля
21:14, 6 августа
Вести.UA. Новая суперсила Ляшко. Секреты заработка Насирова
Вєсті.UA
20:37, 6 августа
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Дети
ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ УКРАИНЕ – 27 ВЗРЫВ В БОЛОНЬЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

3 типа матерей и как они влияют на будущее детей

235 Читати новину українською
3 типа матерей
3 типа матерей / 4mama.ua

Матери делятся на несколько типов по своему поведению и отношению к малышу и материнству. Каждый из них каким-то образом отражается на развитии ребенка и его поведении в будущем.

Психолог Ольга Товпенко рассказала об основных типах матерей и их влиянии на будущее ребенка.

Читайте также: Какая травма детства повлияла на вашу жизнь: тест

Мать-призрак

Это отстраненная и эмоционально холодная мать. Она может хорошо ухаживать за малышом, но не может открыться эмоционально.

3 типи матерів
3 типа матерей

Такая мать оставляет в душе ребенка пустоту, которую трудно заполнить. Дети ищут способ заполнить эту пустоту, но обычно не там.

Мать "фарфоровая куколка"

Она "разбивается" из-за сильных чувств, дает "заднюю" из-за паники, ярости, печали и страха, ее пугают такие чувства.

Мать "фарфоровая куколка" вместо помочь:

– впадает в панику;
– регрессирует, сама превращается в ребенка увидев недовольство или огорчение своего ребенка, ждет помощи и утешения;
– "душит" своей любовью, стоит у ребенка над душой, пытаясь защитить от всех бед;
– упрекает или злится, наказывая своих детей за "неправильные" чувства.

Як матері впливають на майбутнє дітей

Как матери влияют на будущее детей

Такие дети не знают чего они хотят. В будущем они склонны недооценивать себя и брать слишком много на себя. Такие дети рано вырастают и вынуждены "нянчить" свою собственную мать.

Властная мать

Такая мать не может смириться с мыслью о том, что ее ребенок вырос. Она пытается его удержать, вызвать чувство вины, гнева или нарушить границы.
Такому ребенку:

  1. сложно говорить "нет";
  2. сложно доверять, поскольку он пытается все контролировать и всех;
  3. сложно противостоять зависимостям. Он позволяет другим распоряжаться своей жизнью.

Другие новости, касающиеся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в области медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

 

ТИПЫ МАТЕРЕЙ и КАК ОНИ ВЛИЯЮТ НА СУДЬБУ ДЕТЕЙ. Сохраняйте пост в закладки, и ставьте лайк, тема касается каждого?! ⠀ Она о том, какие жизненные сценарии закладывают в нас матери. ⠀ Сразу скажу, сегодня я провела подробный эфир на эту тему. Он обязателен к просмотру️! Доступен в инста до завтра до 14.00. ⠀ Даю выжимку из трех основных типов матерей. ⠀ Мать-призрак. Это эмоционально холодная, отстраненная мать. Она может хорошо ухаживать за ребенком, но остается закрытой для него эмоционально. ⠀ Например, она находится в депрессии и тонет в горе. Или постоянно занята и просто физически отсутствует. ⠀ Мать-призрак оставляет в душе ребенка пустоту, которую так сложно заполнить. Выросшие дети ищут заполнения этой дыры, но, как правило, не там… ⠀ Мать «фарфоровая куколка». Она «разбивается» от любых сильных чувств ребенка, пасует перед его паникой, яростью, печалью или страхом. Сила этих чувств пугает ее, и она не знает, как с ними быть. И вместо того, чтобы помочь ему справиться: ⠀ ️Впадает в панику ️Регрессирует, сама превращается в ребенка при виде недовольства или огорчения своего дитя, ждет помощи и утешения ️«Удушает» своей любовью, стоит у ребенка над душой, пытаясь оградить от всех бед ️Упрекает или злится, наказывая своих детей за «неправильные» чувства ⠀ В результате выросшие дети склонны к недооценке себя, не знают, чего хотят и берут на себя слишком много. Просто потому что рано выросли и вынуждены был «нянчить» свою собственную мать. ⠀ Властная мать не выносит растущей самостоятельности ребенка и старается ее сдержать, вызывая чувство вины, подавляя ребенка гневом или нарушая границы. ⠀ В результате выросшему ребенку ⠀ ️сложно говорить «нет»; ️сложно доверять – он старается все и всех контролировать, как мать; ️или сложно противостоять зависимостям. Он позволяет другим распоряжаться своей жизнью. ⠀ 20 августа стартует мой курс «Как отделиться от матери и жить полной жизнью». Результаты выпускниц впечатляют! обязательно почитайте в карусели. На ранее бронирование, как обычно, цена особенно сладкая, а уже с 10 августа будет повышение стоимости. ⠀ В каком типе узнали свою маму? И делать ли конспект эфира? Да = 6000️ и 200 комментов.

A post shared by Чуткий психолог Ольга Товпеко (@olga_tovpeko) on

 

Теги: Здоровье Дети Психология
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Московский экзархат высасывает "геноцид веры" из пальца
сегодня, 15:01 Московский экзархат высасывает "геноцид веры" из пальца
Злой Одессит
Пол Манафорт: уроки для украинских лоббистов
сегодня, 12:01 Пол Манафорт: уроки для украинских лоббистов
Катерина Одарченко
Маэстро на все руки: легендарному солисту Iron Maiden Брюсу Дикинсону – 60!
сегодня, 10:01 Маэстро на все руки: легендарному солисту Iron Maiden Брюсу Дикинсону – 60!
Анатолій Яворський
Что делать, если ваш ребенок не поступил в университет в этом году
сегодня, 08:44 Что делать, если ваш ребенок не поступил в университет в этом году
Володимир Співаковський
Технології часів Кучми: як Порошенко маніпулює нами за рахунок держбюджету
6 августа, 23:00 Технології часів Кучми: як Порошенко маніпулює нами за рахунок держбюджету
Сергій Лещенко
Три запрета, которые разрушают психику ребенка
 25 июля , 09:27
Какие продукты нельзя давать ребенку на завтрак
 30 июля , 11:30
Что делать, если ребенок боится грозы
 1 августа , 21:28
Как поднять детскую самооценку
 6 августа , 07:25
Как уберечь детей от отравлений лекарствами и токсическими веществами: советы Супрун
 25 июля , 18:08
Минздрав опроверг один из мифов о грудном вскармливании
 сегодня , 16:21
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук