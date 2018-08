3 типа матерей и как они влияют на будущее детей

ТИПЫ МАТЕРЕЙ и КАК ОНИ ВЛИЯЮТ НА СУДЬБУ ДЕТЕЙ. Сохраняйте пост в закладки, и ставьте лайк, тема касается каждого?! ⠀ Она о том, какие жизненные сценарии закладывают в нас матери. ⠀ Сразу скажу, сегодня я провела подробный эфир на эту тему. Он обязателен к просмотру️! Доступен в инста до завтра до 14.00. ⠀ Даю выжимку из трех основных типов матерей. ⠀ Мать-призрак. Это эмоционально холодная, отстраненная мать. Она может хорошо ухаживать за ребенком, но остается закрытой для него эмоционально. ⠀ Например, она находится в депрессии и тонет в горе. Или постоянно занята и просто физически отсутствует. ⠀ Мать-призрак оставляет в душе ребенка пустоту, которую так сложно заполнить. Выросшие дети ищут заполнения этой дыры, но, как правило, не там… ⠀ Мать «фарфоровая куколка». Она «разбивается» от любых сильных чувств ребенка, пасует перед его паникой, яростью, печалью или страхом. Сила этих чувств пугает ее, и она не знает, как с ними быть. И вместо того, чтобы помочь ему справиться: ⠀ ️Впадает в панику ️Регрессирует, сама превращается в ребенка при виде недовольства или огорчения своего дитя, ждет помощи и утешения ️«Удушает» своей любовью, стоит у ребенка над душой, пытаясь оградить от всех бед ️Упрекает или злится, наказывая своих детей за «неправильные» чувства ⠀ В результате выросшие дети склонны к недооценке себя, не знают, чего хотят и берут на себя слишком много. Просто потому что рано выросли и вынуждены был «нянчить» свою собственную мать. ⠀ Властная мать не выносит растущей самостоятельности ребенка и старается ее сдержать, вызывая чувство вины, подавляя ребенка гневом или нарушая границы. ⠀ В результате выросшему ребенку ⠀ ️сложно говорить «нет»; ️сложно доверять – он старается все и всех контролировать, как мать; ️или сложно противостоять зависимостям. Он позволяет другим распоряжаться своей жизнью. ⠀ 20 августа стартует мой курс «Как отделиться от матери и жить полной жизнью». Результаты выпускниц впечатляют! обязательно почитайте в карусели. На ранее бронирование, как обычно, цена особенно сладкая, а уже с 10 августа будет повышение стоимости. ⠀ В каком типе узнали свою маму? И делать ли конспект эфира? Да = 6000️ и 200 комментов.

