3 типа матерей и как они влияют на будущее детей

Матери делятся на несколько типов по своему поведению и отношению к малышу и материнству. Каждый из них каким-то образом отражается на развитии ребенка и его поведении в будущем.

Психолог Ольга Товпенко рассказала об основных типах матерей и их влиянии на будущее ребенка.

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Мать-призрак

Это отстраненная и эмоционально холодная мать. Она может хорошо ухаживать за малышом, но не может открыться эмоционально.



3 типа матерей

Такая мать оставляет в душе ребенка пустоту, которую трудно заполнить. Дети ищут способ заполнить эту пустоту, но обычно не там.

Мать "фарфоровая куколка"

Она "разбивается" из-за сильных чувств, дает "заднюю" из-за паники, ярости, печали и страха, ее пугают такие чувства.

Мать "фарфоровая куколка" вместо помочь:

– впадает в панику;

– регрессирует, сама превращается в ребенка увидев недовольство или огорчение своего ребенка, ждет помощи и утешения;

– "душит" своей любовью, стоит у ребенка над душой, пытаясь защитить от всех бед;

– упрекает или злится, наказывая своих детей за "неправильные" чувства.

Как матери влияют на будущее детей

Такие дети не знают чего они хотят. В будущем они склонны недооценивать себя и брать слишком много на себя. Такие дети рано вырастают и вынуждены "нянчить" свою собственную мать.

Властная мать

Такая мать не может смириться с мыслью о том, что ее ребенок вырос. Она пытается его удержать, вызвать чувство вины, гнева или нарушить границы.

Такому ребенку:

сложно говорить "нет"; сложно доверять, поскольку он пытается все контролировать и всех; сложно противостоять зависимостям. Он позволяет другим распоряжаться своей жизнью.

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