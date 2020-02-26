3 тысячи человек готовы были воевать в Крыму против России в 2014-м, – Чийгоз

Крымские татары готовы были с оружием в руках защищать украинский Крым в первые дни российской оккупации в 2014 году. Тогда лидеры крымскотатарского народа за сутки составили список из 3 тысяч человек, которые могли воевать против России-агрессора.

Заместитель председателя Меджлиса крымских татар Ахтем Чийгоз в интервью Укринформу рассказал, что в феврале 2014 года эти списки защитников Украины он передал лидеру крымскотатарского народа Мустафе Джемилеву. Тот как раз приехал на полуостров из Киева.

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Впоследствии российские оккупанты начали искать этот список. Они провели обыски в квартире Чийгоза, срывали пол. Однако, ничего не нашли, потому что рот Джемилев забрал у столицу.

Мустафа-ага тогда приехал из Киева. Он сказал, что решается вопрос с оружием с материковой Украиной, и мы за один день составили перечень лиц, которые были готовы воевать – их было около 3 тысяч. Копий списка я не делал, оригинал передал Джемилеву, и он поехал с ним в Киев, поэтому во время обыска у меня ничего не нашли,

– рассказал Чийгоз.

Он добавил, что в начале российской оккупации в Крыму активино создавали отряды национальной самообороны крымских татар.

"Все мужчины начали брать под охрану населенные пункты и места компактного проживания крымских татар. Например, Бахчисарай весь был окружен нашими ребятами", – добавил он.

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Заместитель председателя Меджлиса отметил, что оружие крымским татарам нужно была не для демонстрации силы. Они реально хотели защищать свою Родину.

Это было четкое намерение защищать свою землю. Так вот, если бы хотя бы одна военная часть начала вооруженное сопротивление, десятки тысяч из них стояли бы в окопах. Военные должны были возглавить сопротивление, а крымские татары готовы были их поддержать,

– отметил Чийгоз.

Однако он добавил, что командиры некоторых воинских частей в Крыму были в сговоре с РФ и хотели устроить провокацию: предлагали крымским татарам зайти в часть и открыть ангары с оружием.

"Это была явная провокация, и мы на нее не пошли. Потому что мы точно знали, что потом эти командиры воинских частей и российские незаконные формирования в Крыму заявят, что на них напали и отобрали у них оружие, а нас объявят террористами. Впоследствии командиры частей, в которых нам предлагали "взять" оружие, уже служили в российской армии", – подытожил Чийгоз.

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Как Россия оккупировала украинский Крым?