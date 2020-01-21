3 тысячи вместо 8 млрд грн: Фонд гарантирования не смог продать активы VAB банка (ДОКУМЕНТ)

Фонд гарантирования вкладов провел аукцион по продаже пула активов ПАО "Виэйби БАНК". При стоимости лота оценочной стоимостью в 5,85 млрд грн, не смогли продать даже в 5 раз дешевле: единственной сделкой на стал продажа участка земли по 3 200 грн.

При этом экс-собственник банка Олег Бахматюк предлагал погасить задолженность банка перед бюджетом в объеме около 8 млрд грн.

Торги по голландской модели аукциона на площадке ООО “Фьост Файненшиал Нетворк Юкрейн” по продаже активов VAB банка, которые выставил на продажу ФГВФЛ, завершились ничем. Лот, состоящий из 113 кредитов и 3 позиций дебиторской задолженности предприятий агропромышленной отрасли, среди которых санаторий и имущественные комплексы, кондитерский цех и коммерческая недвижимость, не заинтересовал покупателей даже при условии продажи по минимальной цене – за 1,17 млрд грн при объявленной начальной стоимости лота в 5,86 млрд грн.

Единственной сделкой стала продажа имущественных прав на участок земли в Закарпатской области площадью 0,0024 Га за 3 200 грн. Об этом сообщил сам Фонд гарантирования вкладов на сайте ПАО “Виэйби БАНК”, пишут “Украинские новости”

Между тем государство может получить возврат долгов банка в объеме около 8 млрд грн, что неоднократно предлагал экс-собственник “Виэйби БАНК” Олег Бахматюк через механизм реструктуризации, но ответа на это предложение от НБУ и Фонда гарантирования вкладов и до сих пор не получил.

“Виэйби БАНК” (VAB банк), что имел кредитный рейтинг на уровне uaAA (очень высокая надежность банка в долгосрочном периоде), был выведен с рынка вместе с большинством украинских банков во время так называемого “банкопада” – массовой ликвидации банков по решению Нацбанка в 2014 году. Осенью прошлого года НАБУ открыло так называемое дело Писарука-Бахматюка, которое касается будто нецелевого использования стабилизационного кредита VAB Банком, хотя средства полученного рефинансирования были потрачены банком под жестким контролем НБУ и исключительно на выплаты вкладчикам. Сам экс-владелец банка выступает инициатором выплат кредита по согласованной с государством процедуре.