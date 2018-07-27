3 вещи, которые больше всего вредят здоровью глаз
Каждый современный человек должен особенно бережно относиться к глазам, поскольку он проводит большую часть жизни за монитором компьютера и смартфоном.
Глаза подвергаются большому влиянию, пишет Opticclub.
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Ученые прогнозируют, что к 2050 году около пяти миллиардов людей будут иметь проблемы со зрением.
Основой угрозой для глаз является чрезмерное время работы за компьютером. И несмотря на то, что современные дисплеи не угрожают опасными излучениями, глаза всё же подвергаются сильному воздействию.
Основой угрозой для глаз является чрезмерное время работы за компьютером
Дело в том, что сосредоточенные глаза, забывают моргать с нужной частотой, а это приводит к пересыханию слизистой и повышает утомляемость глаз. Уровень зрения может снизиться из-за отсутствия перерыва для глаз.
Губительным на зрение является ультрафиолет. Солнечные лучи, солярий угрожают развитием преждевременной катаракты. УФ-лучи способны вызвать помутнение хрусталика глаза.
Губительным на зрение является ультрафиолет
Игнорирование уже имеющейся проблемы, к примеру начальный степень близорукости, дальнозоркости и астигматизма, тоже не несёт положительного эффекта для зрения. Многие отказываются носить очки. А переутомление глаз вызывает еще большее снижение зрения.
К слову, австралийские ученые установили, что употребление апельсинов способно замедлить симптомы макулодистрофии и сохранить зрение в пожилом возрасте.
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