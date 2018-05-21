3 вкусных рецепта летних салатов

Приближается лето, а с ним и желание готовить вкусные легкие салаты, которые будут не только полезными, но и вкусными. Предлагаем 3 простых рецепта вкусных салатов.

Рецепты вкусных летних салатов от ведущих украинских поваров опубликовало издание The Village Украина.

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Салат с грибами шиитаке, йогуртом и брынзой

Салат с грибами шиитаке, йогуртом и брынзой

Ингредиенты:

Микс зелени (руккола, мангольд красный, салат латук, салат фризе);

40 грамм грибов шиитаке

30 грамм помидоров черри

10 грамм тыквенных семечек

40 грамм брынзы

50 грамм домашнего густого йогурта

Смесь перцев

Рецепт приготовления салата с грибами шиитаке, йогуртом и брынзой

1. Предварительно обжариваем грибы в соевом соусе, остужаем их.

2. Готовим заправку – из яблочного уксуса, соевого соуса, масла, имбирного сока, чеснока и сахара.

3. Смешиваем микс зелени с помидорами и имбирно-яблочной заправкой. Томаты можно заменить болгарским перцем.

4. Посыпаем смесь кусками брынзы.

5. На готовый салат выложить домашний йогурт, посыпанный смесью душистого перца.

6. По вкусу в салат можно добавить кинзу.

Апельсиновый салат с креветками-гриль, красным луком и сыром качокавало

Апельсиновый салат с креветками-гриль, красным луком и сыром качокавало

Ингредиенты:

75 грамм апельсина

60 грамм королевских креветок

10 грамм сыра качокавало

15 грамм оливок

10 грамм вяленых томатов

15 грамм микса салатов

15 грамм красного лука

10 грамм соуса цитрон

Рецепт приготовления апельсинового салата с креветками-гриль, красным луком и сыром качокавало:

1. Все ингредиенты нарезаем и выкладываем один за одним на тарелку: мякоть апельсина без пленки, оливки, микс салатов, вяленые помидоры, а также нарезанный тонкими слайсами сицилийский сыр качокавало.

2. Большие креветки обжариваем на гриле и тоже выкладываем на тарелку.

3. Добавляем красный лук.

4. Готовим соус цитрон: смешиваем оливковое масло с лимонным фрешем.

5. Заправляем салат соусом.

Салат из тофу с апельсиновым соусом

Салат из тофу с апельсиновым соусом

Ингредиенты:

160 грамм салата айсберг

80 грамм шпината

50 грамм рукколы

200 грамм помидоров черри

40 грамм моркови

160 грамм тофу

3 штуки редиса

4 грамма сумаха

20 граммов бальзамического соуса или уксуса

Рецепт приготовления салата из тофу с апельсиновым соусом:

1. Очищаем апельсин от кожуры.

2. Смешиваем апельсин в блендере с остальными ингредиентами для соуса – оливковым маслом, базиликом, мятой и солью по вкусу.

3. Айсберг и шпинат рвем на кусочки 3х3 см.

4. Редиску нарезаем тонкими кружочками.

5. Морковь натираем или нарезаем тонкой длинной соломкой.

6. Помидоры черри режем на две или четыре части; их можно оставить и целыми.

7. Тофу нарезаем небольшими кусочками.

8. Смешиваем все ингредиенты салата в большой миске.

9. Заправляем соусом и все слегка перемешиваем.

10. Выкладываем на тарелку, сверху поливаем бальзамическим соусом или бальзамическим уксусом и посыпаем сумахом.