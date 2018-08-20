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3 вредные привычки, которые ошибочно считаются здоровыми

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3 вредные привычки
3 вредные привычки / macrobacter.com

Иногда некоторые привычки, которые принято считать здоровыми и полезными, могут негативно повлиять на организм человека.

Поэтому от таких нездоровых привычек нужно избавиться, пишет 24apteka.

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Покупать органические продукты

Продукты с пометкой "натуральный" могут содержать опасные ингредиенты, как кукурузный сироп или генетически-модифицированные растения. Поэтому проверяйте состав продукта, прежде чем купить что-то "органическое".

Ви купуєте продукти з позначкою

Вы покупаете продукты с пометкой "органический"

"Нет" сахару, "да" подсластителям

Это никак не диетические и безопасные продукты, если вместо сахара они содержат не сахар, а подсластители. Все потому, что применение последних приводит к набору веса. Эксперты объясняют: человек, который отказывается от сладкого, компенсирует эти калории другими продуктами. Существует также теория, что организм реагирует на употребление искусственных подсластителей накоплением жира.

Есть маленькими порциями

Существует мнение о том, что маленькие порции способны улучшить метаболизм. Однако ученые объясняют, что это вредно. Люди, которые едят небольшими порциями, сильнее страдают от чувства голода чем те, кто питается три раза в день большими порциями.

Ваш раціон складається з маленьких порцій

Ваш рацион состоит из маленьких порций

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: Здоровье LifeStyle Здоровое питание
Источник: 24 Канал
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