3 вредные привычки, которые ошибочно считаются здоровыми

Иногда некоторые привычки, которые принято считать здоровыми и полезными, могут негативно повлиять на организм человека.

Поэтому от таких нездоровых привычек нужно избавиться, пишет 24apteka.

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Покупать органические продукты

Продукты с пометкой "натуральный" могут содержать опасные ингредиенты, как кукурузный сироп или генетически-модифицированные растения. Поэтому проверяйте состав продукта, прежде чем купить что-то "органическое".

Вы покупаете продукты с пометкой "органический"

"Нет" сахару, "да" подсластителям

Это никак не диетические и безопасные продукты, если вместо сахара они содержат не сахар, а подсластители. Все потому, что применение последних приводит к набору веса. Эксперты объясняют: человек, который отказывается от сладкого, компенсирует эти калории другими продуктами. Существует также теория, что организм реагирует на употребление искусственных подсластителей накоплением жира.

Есть маленькими порциями

Существует мнение о том, что маленькие порции способны улучшить метаболизм. Однако ученые объясняют, что это вредно. Люди, которые едят небольшими порциями, сильнее страдают от чувства голода чем те, кто питается три раза в день большими порциями.

Ваш рацион состоит из маленьких порций

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