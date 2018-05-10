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3G потеряли где-то по дороге, – Гройсман жалуется на плохое качество с приходом 4G

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Владимир Гройсман
Владимир Гройсман / 24 Канал

Премьер-министр Владимир Гройсман говорит, что недоволен качеством мобильного интернета В Украине, ухудшение которого наблюдается с появлением 4G.

Об этом глава Кабмина заявил во время заседания правительства в четверг.

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Он отметил, что с появлением в Украине 4G ощутимо ухудшилось качество 3G.

У нас было 2G, 3G, теперь 4G. Я думаю, что со мной согласятся украинцы, во многих городах у нас уже даже и 3G перестало работать. Так побежали за 4G, что 3G потеряли где-то по дороге,
– возмутился Гройсман.

По этому поводу он дал поручение Национальной комиссии по вопросам регулирования связи провести замеры по работе мобильных операторов в рамках доступа к интернету.

"Пусть потом не обижаются. Мы будем говорить правду. Деньги они все берут честно. Там же сразу со счета снимается. Но качество связи значительно ухудшилось. И если кто-то говорит, что это такой транзитный период с 3G на 4G, хорошо, я согласен. Но сделайте его бесплатным", – предложил глава правительства.

Он отметил, что необходимые замеры проведут в ближайшее время, а результат пообещал сообщить публично.

Смотрите видео заседания правительству 10 мая под председательством Владимира Гройсмана:

4G в Украине запустили 30 марта. Три крупнейших мобильных оператора Украины Lifecell, "Киевстар" и "Vodafone-Украина" приобрели частоты для развития в Украине технологии этого поколения связи.

Теги: Интернет Техно Владимир Гройсман 4G
Источник: 24 Канал
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