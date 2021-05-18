Заступник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк розповів, що вже понад 100 українців виявили бажання повернутися до України з Сектору Гази, де продовжується ескалація збройного протистояння.

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Україна працює над повернення своїх громадян зі Сектору Гази

Подоляк зазначив, що Україна звернулася до міжнародних організацій для надання логістичної допомоги в організації повернення. Насамперед мова йде про необхідні повітряні коридори.

Заступник глави ОП нагадав, що під час попередніх спалахів протистояння в цьому регіоні у 2012 та 2014 роках вже був досвід такої взаємодії. Тоді українців вдалося евакуювати через територію Єгипту. Тепер потрібно зробити аналогічні кроки.

Не має жодного сумніву в тому, що держава завжди допомагає українцям. Де б у світі вони не опинились у надзвичайних обставинах та виявили бажання повернутися додому. Так буде і цього разу,

– запевнив Подоляк.

Зеленський дав доручення уряду

Крім того, заступник очільника ОП розповів, що Володимир Зеленський доручив організувати процес повернення українців Кабінету Міністрів, прем'єр-міністру Денису Шмигалю, міністерству закордонних справ та спеціальним службам, якщо потрібне буде їхнє сприяння.

Українців, які опинилися в зоні конфлікту та потребують допомоги та повернення додому, просять звертатися до найближчого дипломатичного представництва України будь-яким доступним способом.

Допомогу просять 4 держави

До України з проханням допомогти із поверненням їхніх громадян із Сектору Гази вже звернулися 4 держави. Це – Молдова, Білорусь, Угорщина та Болгарія.

Подоляк уточнив, що загалом мовиться про повернення 53 людей.

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