4 погибших и 3 раненых, злоумышленник покончил с собой: в Техасе произошло массовое убийство

В американском штате Техас местный житель застрелил четырех и ранил троих человек. После мужчина покончил с собой.

Его нашли в автомобиле с огнестрельным ранением, которое он нанес себе собственноручно. Инцидент произошел 5 февраля в округе Наварро. Речь идет о городе Корсикане.

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Убил членов собственной семьи

После полуночи на спецлинию "911" поступило сообщение, что мужчина убил членов собственной семьи в доме. На месте преступления правоохранители обнаружили тела убитых мужчины и женщины, а также двух живых людей с огнестрельными ранениями. Последних немедленно госпитализировали в больницу в Далласе.

Впоследствии полицейские отправились в соседний город Фрост, где обнаружили мертвых мужчину и ребенка, а также еще одного потерпевшего, в которого подозреваемый выстрелил несколько раз. В настоящее время этот человек находится в больнице.

Полиция Корсиканы и представители округа Наварро выяснили, что вероятный стрелок передвигается на автомобиле. Вскоре правоохранителям удалось отследить его местонахождение с помощью навигационной системы.

По требованию полицейский машина предположительного убийцы остановилась на деревенской дороге за пределами Корсиканы. Подъехав к автомобилю, правоохранители обнаружили в салоне подозреваемого с огнестрельным ранением, которое он нанес себе собственноручно. Мужчина скончался в больнице.

Следователи выясняют связи между стрелком и его жертвами. Продолжается расследование.

Предыдущая стрельба в США

Инцидент произошел 2 февраля в городе Оровилл. Там мужчина открыл огонь прямо в автобусе, припаркованном возле местного круглосуточного магазина.

Злоумышленник произвел более 10 выстрелов. После этого стрелок пытался скрыться. Известно, что стрелял 21-летний парень, ранее уже судимый.

В результате пострадали 4 человека: 11-летний ребенок, 25-летний беременный и двое мужчин, которым по 30 и 32 года.