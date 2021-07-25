В Министерстве внутренних дел отметили, что Кропивницкий и Харьков станут вторым и третьим областными центрами после Киева, в которых заработают камеры автофиксации.
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С 12:00 часов 26 июля на автомобильных дорогах Житомирской и Кировоградской областей, а также в городах Кропивницкий и Харьков заработают камеры фиксации правонарушений, которые будут контролировать соблюдение требований ПДД в автоматическом режиме,
– говорится в сообщении.
Расположение камер
Кировоградская область:
- на 248 километре + 169 автодороги М-05 в направлении Одессы (ограничение скорости 110 километров в час)
- на 253 километре + 462 автодороги М-05 в направлении Киева (ограничение скорости 110 километров в час)
Житомирская область:
- на 94 километре + 461 автодороги М-06 в направлении Киева (ограничение скорости 110 километров в час)
- на 94 километре + 686 автодороги М-06 в направлении Житомира (ограничение скорости 110 километров в час)
- на 97 километре + 297 автодороги М-06 в направлении Киева (ограничение скорости 110 километров в час)
- на 97 километре + 627 автодороги М-06 в направлении Житомира (ограничение скорости 110 километров в час)
- на 158 километре + 305 (села Березовка, Житомирского района) автодороги М-06 в направлении Ровно (ограничение скорости 50 километров в час)
Кропивницкий:
- улица Яновского, 65, в направлении улицы Ушакова (ограничение скорости 50 километров в час)
- улица Холодноярская, 196, в направлении улицы Короленко (ограничение скорости 50 километров в час)
- улица Полтавская, 40, в направлении площади Дружбы Народов (ограничение скорости 50 километров в час)
Харьков:
- проспект Московский, 118, в направлении улицы Соича (ограничение скорости 50 километров в час)
Указанные места расположения камер автофиксации выбрали из-за большого количества выявленных на них нарушений скоростного режима, которые приводили к аварийным ситуациям и ДТП с тяжелыми последствиями,
– добавили в МВД.
Снижение нарушений ПДД
За год функционирования системы количество зафиксированных событий с признаками правонарушения снизилось почти в 10 раз.
- Одним из главных положительных последствий введения автофиксации является уменьшение количества ДТП в 3 раза в местах, где были установлены камеры.