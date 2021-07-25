В Министерстве внутренних дел отметили, что Кропивницкий и Харьков станут вторым и третьим областными центрами после Киева, в которых заработают камеры автофиксации.

Читайте также Постов ГАИ больше не будет: в Украине внесли изменения в Правила дорожного движения

С 12:00 часов 26 июля на автомобильных дорогах Житомирской и Кировоградской областей, а также в городах Кропивницкий и Харьков заработают камеры фиксации правонарушений, которые будут контролировать соблюдение требований ПДД в автоматическом режиме,

– говорится в сообщении.

Расположение камер

Кировоградская область:

на 248 километре + 169 автодороги М-05 в направлении Одессы (ограничение скорости 110 километров в час)

на 253 километре + 462 автодороги М-05 в направлении Киева (ограничение скорости 110 километров в час)

Житомирская область:

на 94 километре + 461 автодороги М-06 в направлении Киева (ограничение скорости 110 километров в час)

на 94 километре + 686 автодороги М-06 в направлении Житомира (ограничение скорости 110 километров в час)

на 97 километре + 297 автодороги М-06 в направлении Киева (ограничение скорости 110 километров в час)

на 97 километре + 627 автодороги М-06 в направлении Житомира (ограничение скорости 110 километров в час)

на 158 километре + 305 (села Березовка, Житомирского района) автодороги М-06 в направлении Ровно (ограничение скорости 50 километров в час)

Кропивницкий:

улица Яновского, 65, в направлении улицы Ушакова (ограничение скорости 50 километров в час)

улица Холодноярская, 196, в направлении улицы Короленко (ограничение скорости 50 километров в час)

улица Полтавская, 40, в направлении площади Дружбы Народов (ограничение скорости 50 километров в час)

Харьков:

проспект Московский, 118, в направлении улицы Соича (ограничение скорости 50 километров в час)

Указанные места расположения камер автофиксации выбрали из-за большого количества выявленных на них нарушений скоростного режима, которые приводили к аварийным ситуациям и ДТП с тяжелыми последствиями,

– добавили в МВД.

Обратите внимание! В Украине система фотовидеофиксации заработала 1 июня 2020 года. А в конце ноября прошлого года начали действовать новые правила дорожного движения.

Снижение нарушений ПДД

За год функционирования системы количество зафиксированных событий с признаками правонарушения снизилось почти в 10 раз.

Одним из главных положительных последствий введения автофиксации является уменьшение количества ДТП в 3 раза в местах, где были установлены камеры.



Новые штрафы / Инфографика 24 канала