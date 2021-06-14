40 российских магазинов в Украине: сеть анонсировала открытие супермаркетов

Сеть Mere анонсировала открытие 40 магазинов в Украине до конца 2021 года. Этот проект принадлежит владельцам российской сети супермаркетов "Светофор".

В 2020 году магазин Mere уже работал в Николаеве, однако его закрыли из-за трудностей с товарами. До конца июня 2021 года точку продажи планируют запустить снова.

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В Украине откроют 40 российских магазинов

Как рассказал директор по развитию Mere в Украине Артем Хоменко, уже на неделе, которая начнется с 21 июня, несколько магазинов откроют также в других городах, в частности:

Белой Церкви;

Черновцах;

4 магазина в Днепропетровской области.



В Николаеве снова откроют российский магазин / Фото Владимир Николаевский, Google Maps

Что известно о сети Mere

По информации AllRetail, выходом Mere на украинский рынок и развитием сети занимается ООО Альянстрейдсервис, бенефициаром которой является зарегистрированное в Минске ООО НСКТрейд.

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Конечный бенефициар этой компании – основатель российской сети дискаунтеров "Светофор" Сергей Шнайдер. Этот российский дискаунтер развивается за пределами России под брендом Mere.

В частности, магазины Mere открываются в Латвии, Литве, Эстонии, Польше, Сербии. В Германии работают уже 4 таких магазина, а в планах сети открыться в Испании, Франции, Греции и Британии.