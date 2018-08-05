16:44
5 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
22°C
30°C 19°C
  • понедельник
    25°C 18°C
  • вторник
    25°C 16°C
  • среда
    26°C 16°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ЖАРА В УКРАИНЕ УКРАИНЕ – 27 ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ВАЛЮТА
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Сказки в сказочной России. Бессмертные депутаты
Вєсті Кремля
19:28, 4 августа
Вести.UA. Жир. Сокровища Порошенко. Сказочница Бондаренко
Вєсті.UA
18:45, 4 августа
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
ЖАРА В УКРАИНЕ УКРАИНЕ – 27 ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ВАЛЮТА

400 человек бежали из Африки в Испанию: на этот раз обошлось без смертей

27 Читати новину українською
Четыре сотни людей бежали из Африки в Испанию
Четыре сотни людей бежали из Африки в Испанию / Фото из открытых источников

В субботу, 4 августа, в Гибралтарском проливе и море Альборан у берегов Испании спасатели выловили девять лодок, которые дрейфовали в открытом море. На лодках находились почти четыре сотни мигрантов, которые пытались добраться до Испании из Марокко.

Об этом сообщило информационное агентство Reuters.

Читайте также: Правительство Италии планирует "откупиться" от мигрантов из Африки: министр озвучил цену

Ранее Морская спасательная служба Испании за два дня в конце июля спасла 1200 людей, которые преодолевали Средиземное море на самодельных лодках или неприспособленных для перевозки людей морских транспортных средствах.

Официальная статистика спасательных служб европейских стран впечатляет – за первую половину 2018 года у берегов Средиземного моря погибли более 1500 мигрантов.

К слову, Испания опередила Италию, ранее лидера по этому показателю среди стран ЕС по числу принятых беженцев: за 2018 год их уже 21 тысяча, что в целом больше, чем за весь 2017.

Напомним, что 29 июня Европейский Союз во время саммита в Брюсселе принял новое соглашение по вопросам миграции. ЕС планирует увеличить усилия для прекращения нелегальной миграции через Средиземное море, кроме того продолжит поддержку стран, принимающих беженцев, которые прибывают этим маршрутом.

Теги: беженцы
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Як b2b-платформа допоможе малому та середньому бізнесу на Сході
сегодня, 16:01 Як b2b-платформа допоможе малому та середньому бізнесу на Сході
Блог Медіа
Відтерміновані рейси туристів: чому так стається та хто у цьому винен
сегодня, 13:00 Відтерміновані рейси туристів: чому так стається та хто у цьому винен
Тетяна Острікова
Хто і чому буде голосувати "за гречку"?
сегодня, 12:01 Хто і чому буде голосувати "за гречку"?
Ольга Бродська
Загорать или нет: самые распространенные мифы о загаре
сегодня, 11:01 Загорать или нет: самые распространенные мифы о загаре
Я им завидую, – из Луганска в Черногорию с треволнениями
сегодня, 08:41 Я им завидую, – из Луганска в Черногорию с треволнениями
Ольга Черненко
Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
 21 сентября 2016 , 04:19 13
"Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
 21 августа 2017 , 11:52
В России задержали активиста "Правого сектора"
 18 октября 2017 , 10:35
Число жертв взрыва в московском ресторане 9 января выросло до трех человек
 12 января 2012 , 11:47
Открывай легендарные места: Сопот
 9 апреля , 12:00
Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
 16 апреля , 15:00
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук