400 человек бежали из Африки в Испанию: на этот раз обошлось без смертей

В субботу, 4 августа, в Гибралтарском проливе и море Альборан у берегов Испании спасатели выловили девять лодок, которые дрейфовали в открытом море. На лодках находились почти четыре сотни мигрантов, которые пытались добраться до Испании из Марокко.

Об этом сообщило информационное агентство Reuters.

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Ранее Морская спасательная служба Испании за два дня в конце июля спасла 1200 людей, которые преодолевали Средиземное море на самодельных лодках или неприспособленных для перевозки людей морских транспортных средствах.

Официальная статистика спасательных служб европейских стран впечатляет – за первую половину 2018 года у берегов Средиземного моря погибли более 1500 мигрантов.

К слову, Испания опередила Италию, ранее лидера по этому показателю среди стран ЕС по числу принятых беженцев: за 2018 год их уже 21 тысяча, что в целом больше, чем за весь 2017.

Напомним, что 29 июня Европейский Союз во время саммита в Брюсселе принял новое соглашение по вопросам миграции. ЕС планирует увеличить усилия для прекращения нелегальной миграции через Средиземное море, кроме того продолжит поддержку стран, принимающих беженцев, которые прибывают этим маршрутом.