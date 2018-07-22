400 украинцев зарегистрировались в заплыве через пролив Босфор, соединяющий Азию и Европу

Свыше четырех сотен украинцев приехали в Турцию, чтобы переплыть пролив Босфор, который соединяет Черное и Мраморное моря, азиатскую и Европейскую часть Стамбула. А это шесть с половиной километров, которые нужно преодолеть по течению за два часа.

Заплыв стартовал в 10 часов утра и в 12 закончился.

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Это 30-й заплыв – юбилейные соревнования. Участие в них приняли почти две с половиной тысячи участников со всего мира. А билеты раскупили за 2 часа. При том, что стоили они 120 долларов. Тех, кто решил сойти с дистанции – подбирали спасательные шлюпки. Большинство украинцев дистанцию преодолели. Первым к финишу приплыл американец.

Впечатлениями от непростого заплыва поделились наши спортсмены. Львовянин Олег Блинов проплыл дистанцию за 1 час 19 секунд.

Я чувствую эйфорию, это было очень тяжело, очень продолжительно, но я это сделал. Здесь очень много различных обратных течений, и важно попасть именно в ту струю, которая тебе подходит, потому что иначе ты будет плыть против течения, и ты просто не допливешь,

– рассказал Олег.

К слову, с 22 по 29 июля впервые в Украине состоится Чемпионат мира по прыжкам в воду среди юниоров. Соревнования состоятся в Киеве.