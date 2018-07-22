19:25
22 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
18°C
23°C 17°C
  • понедельник
    22°C 16°C
  • вторник
    25°C 18°C
  • среда
    27°C 20°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Ждун Путина. Трамп – маленькая вареная макарошка
Вєсті Кремля
18:42, 21 июля
Вести.UA. Жир. Тимошенко и теория Эйнштейна. Ми-ми-мишный депутат
Вєсті.UA
19:15, 21 июля
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

400 украинцев зарегистрировались в заплыве через пролив Босфор, соединяющий Азию и Европу

47 Читати новину українською
400 украинцев зарегистрировались в заплыве через пролив Босфор, соединяющий Азию и Европу
400 украинцев зарегистрировались в заплыве через пролив Босфор, соединяющий Азию и Европу / yulianacar.com

Свыше четырех сотен украинцев приехали в Турцию, чтобы переплыть пролив Босфор, который соединяет Черное и Мраморное моря, азиатскую и Европейскую часть Стамбула. А это шесть с половиной километров, которые нужно преодолеть по течению за два часа.

Заплыв стартовал в 10 часов утра и в 12 закончился.

Читайте также: Масштабный заплыв в открытой воде Oceanman впервые состоится и в Украине

Это 30-й заплыв – юбилейные соревнования. Участие в них приняли почти две с половиной тысячи участников со всего мира. А билеты раскупили за 2 часа. При том, что стоили они 120 долларов. Тех, кто решил сойти с дистанции – подбирали спасательные шлюпки. Большинство украинцев дистанцию преодолели. Первым к финишу приплыл американец.

Впечатлениями от непростого заплыва поделились наши спортсмены. Львовянин Олег Блинов проплыл дистанцию за 1 час 19 секунд.

Я чувствую эйфорию, это было очень тяжело, очень продолжительно, но я это сделал. Здесь очень много различных обратных течений, и важно попасть именно в ту струю, которая тебе подходит, потому что иначе ты будет плыть против течения, и ты просто не допливешь,
– рассказал Олег.

К слову, с 22 по 29 июля впервые в Украине состоится Чемпионат мира по прыжкам в воду среди юниоров. Соревнования состоятся в Киеве.

Теги: Новости Украины Новости Турции Водные виды спорта
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 19 июля , 14:06
Казус Макрона: Безсмертный рассказал, кто станет новым президентом Украины
 11 октября 2017 , 11:58
Обстрелы 29-го блокпоста продолжаются почти каждый час
 24 января 2015 , 13:23
В столице появился летающий общественный транспорт
 1 апреля 2012 , 15:02
Рибери пропустит первую игру 1/8 ЛЧ против "Арсенала"
 10 февраля 2014 , 23:47
Сначала мы спали, а затем победили...незаслуженно. Обзор матчей 8-го тура Бундеслиги
 7 октября 2013 , 16:54
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук