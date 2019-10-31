40 городов, 4 страны и 24 канал: премьера фильма "Ukraїner. The Movie"
Показ фильма в кинотеатрах 40 городов начнется в 19:00 1 ноября. Премьеры запланированы как в больших кинозалах, так и в небольших помещениях, как в Киеве и Лос Анжелесе, так и в Царичанке и Иваньках. Кроме того, телепремера этого фильма состоится тоже 1 ноября на 24 канале в 23:50.
80-минутный фильм покажет один день из жизни Украины, осветив самые интересные открытия проекта Ukraїner. По словам организаторов, лента объединит украинцев от Мариуполя до Ивано-Франковска и от Ноттингема до Варшавы.
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О чем фильм? "Ukraїner. The Movie" показывает историю о будничной жизни одной из самых неизвестных стран европейского континента, рассказывает о героях из разных уголков Украины, их жизни и быте, ремесле и искусстве, интересных инициативах и культуре. Персонажи этой ленты не связаны между собой, их миры – разные, впрочем, эта разность объединяет страну.
Премьеру фильма "Ukraїner. The Movie" покажут в таких городах:
- Киев (мест уже нет, планируется дополнительный показ)
- Львов (мест уже нет, планируется дополнительный показ)
- Харьков
- Черновцы
- Вишневое
- Новая Каховка
- Николаев
- Вознесенск
- Энергодар
- Винница
- Мариуполь
- Приморск
- Иваньки
- Ивано-Франковск
- Хмельницкий
- Ровно
- Кропивницкий
- Днепр
- Кривой Рог
- Запорожье
- Чертков
- Царичанка
- Луцк
- Надворная
- Кременчуг
- Белая Церковь
- Дрогобыч
- Житомир
- Сумы
- Долгое
- Херсон
- Тернополь
- Доброполье
- Черкассы
- Хуст
- Калуш
- Долина
- Полтава
- Краматорск
- Глухов
- Новояворовск
Смотрите трейлер фильма "Ukraїner. The Movie"
"Это будет невероятное и незабываемое мгновение, которое мы будем транслировать в прямом эфире. Находясь на одном из этих показов, вы встретитесь с командой проекта и фильма и сможете пообщаться вживую, в какой точке на карте вы бы не были", – сообщили на сайте Ukraїner .