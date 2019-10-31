40 городов, 4 страны и 24 канал: премьера фильма "Ukraїner. The Movie"

Показ фильма в кинотеатрах 40 городов начнется в 19:00 1 ноября. Премьеры запланированы как в больших кинозалах, так и в небольших помещениях, как в Киеве и Лос Анжелесе, так и в Царичанке и Иваньках. Кроме того, телепремера этого фильма состоится тоже 1 ноября на 24 канале в 23:50.

80-минутный фильм покажет один день из жизни Украины, осветив самые интересные открытия проекта Ukraїner. По словам организаторов, лента объединит украинцев от Мариуполя до Ивано-Франковска и от Ноттингема до Варшавы.

Интересно! Ukraїner анонсировал выход книги о неизвестной Украине для иностранцев

О чем фильм? "Ukraїner. The Movie" показывает историю о будничной жизни одной из самых неизвестных стран европейского континента, рассказывает о героях из разных уголков Украины, их жизни и быте, ремесле и искусстве, интересных инициативах и культуре. Персонажи этой ленты не связаны между собой, их миры – разные, впрочем, эта разность объединяет страну.

Премьеру фильма "Ukraїner. The Movie" покажут в таких городах:

Киев (мест уже нет, планируется дополнительный показ) Львов (мест уже нет, планируется дополнительный показ) Харьков Черновцы Вишневое Новая Каховка Николаев Вознесенск Энергодар Винница Мариуполь Приморск Иваньки Ивано-Франковск Хмельницкий Ровно Кропивницкий Днепр Кривой Рог Запорожье Чертков Царичанка Луцк Надворная Кременчуг Белая Церковь Дрогобыч Житомир Сумы Долгое Херсон Тернополь Доброполье Черкассы Хуст Калуш Долина Полтава Краматорск Глухов Новояворовск

Смотрите трейлер фильма "Ukraїner. The Movie"

"Это будет невероятное и незабываемое мгновение, которое мы будем транслировать в прямом эфире. Находясь на одном из этих показов, вы встретитесь с командой проекта и фильма и сможете пообщаться вживую, в какой точке на карте вы бы не были", – сообщили на сайте Ukraїner .