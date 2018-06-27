40-летняя актриса Зои Салдана показала стройную фигуру в купальнике: фото

Американская актриса, звезда фильмов студии Marvel Салдана устроила перерыв в съемках и отправилась на отдых в солнечную Италию.

Зои поймали папарацци, когда она наслаждалась отпуском на пляже в Форте-дей-Марми, пишет Daily Mail.

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Актриса, которая 19 июня отметила 40 день рождения, выбрала для отдыха купальник в леопардовый принт от Stella McCartney.

Зои Салдана в купальнике от Stella McCartney

Салдана продемонстрировала идеальную спортивную фигуру – и это не удивительно, поскольку звезда постоянно поддерживает тело в форме, чтобы выполнять различные трюки в кино.